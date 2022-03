Zelensky parla da europeo alla piazza di Firenze: “È una guerra contro i valori che ci uniscono”

Da una città sotto attacco, parla agli europei, da europeo: “Dobbiamo stare insieme nella Comunità europea, è importante per l’Ucraina”, dice “Questa è una guerra contro i valori che ci uniscono. Parla dalla sua Ucraina, assediata ma combattente, Volodymyr Zelensky. E in piazza Santa Croce a Firenze, con la quale è collegato, partono gli applausi dei “non equidistanti” Contro il nostro modo di vivere”

La notizia riportata su altri giornali

Il presidente ucraino ha aggiunto che “le forze armate russe hanno circondato le città ucraine e le vogliono distruggere. Comincia così il lungo intervento del presidente ucraino Zelensky in collegamento con piazza Santa Croce a Firenze dove è in programma la manifestazione di Eurocities per la pace. (Fanpage.it)

La nostra civiltà si basa su valori intangibili, dobbiamo esserne i garanti: pace, libertà stato di diritto, non saranno mai negoziabili. Intanto in piazza ci sono le bandiere arcobaleno, quelle dell’Ucraina, dell’Unione europea ma anche quelle dei partiti. (Agenzia askanews)

Piazza Santa Croce è già bella piena quando alle tre del pomeriggio 17 rintocchi delle campane della Basilica, uno per ogni giorno di guerra, danno il via alla manifestazione “Cities stand with Ukraine”, organizzata da Eurocities (le 140 città continentali con più di 250mila abitanti) di cui è presidente il sindaco Dario Nardella. (Il Manifesto)

Duecento piazze d’Europa si sono connesse con Zelensky a Santa Croce, in inglese, che è la lingua della democrazia, platealmente all’opposto degli irriducibili che a San Giovanni, sette giorni prima, parlando la lingua morta dell’antiamericanismo, avevano manifestato per disarmare Zelensky Piazza contro piazza, “cara Nato” contro “cara Mosca”, la Bad Godesberg di Enrico Letta e del suo Pd contro la Cgil e l’Anpi ridotte a campo profughi dell’ideologia. (la Repubblica)

La pace ha il volto di Irina, ma anche di Diana. Poco dopo le 15 di un freddo pomeriggio d’inverno, le due donne si incrociano per caso in una piazza Santa Croce gremita. (Il Fatto Quotidiano)

A prima vista può apparire un’immagine retorica, ma il 12 marzo 2022 resterà nella storia della sinistra italiana come la giornata del “miracolo a Firenze”, quella in cui le tante anime del progressismo nazionale, almeno per qualche ora, si sono unite in coro nella manifestazione “Cities stand with Ukraine”: nettamente e senza riserve a fianco degli ucraini e contro l’invasione russa (L’HuffPost)

Zelensky parla da europeo alla piazza di Firenze: “È una guerra contro i valori che ci uniscono” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo