Giacché Renzi aveva avuto e ha il coraggio di dirgli in faccia che in Russia non c’era libertà“Noi pochi. Noi felici pochi.”

“Noi pochi. Noi felici pochi.”

È moralmente vomitevole che qualcuno intimi a un aggredito di arrendersi.

Che esistano simili individui è cosa vecchia come il mondo. Che abbiano anche diritto di tribuna è il prezzo dovuto alla libertà di opinione. Qui da noi – gli aggrediti – vengono invitati ai dibattiti pubblici, in casa degli aggressori vengono o incarcerati o esecutati.

Un aggressore che utilizza lo spropositato arsenale militare convenzionale per annientare un popolo di liberi e minaccia il ricorso alle armi nucleari per terrorizzare i soccorritori.

Farà la fine di tutti i terroristi internazionali e non ci sarà un luogo dove possa nascondersi.

Manteniamo il sangue freddo e che ognuno faccia il suo.

De te fabula narratur.

Di questo si tratta: libertà verso fascismo e, per gli amanti dello spacca capello, democrazia politica contro totalitarismo. Per gli inguaribili razionalisti, ragione verso scimmia.

Di assalti sanguinari e genocidi la scimmia ne ha condotti innumerevoli: è sempre finita appesa, fucilata, avvelenata e siamo ancora qui vivi a combatterla.

Come mai?

Perché i “ noi pochi. Noi felici pochi” hanno fatto esattamente il contrario dei molti vili e codardi: non si sono mai arresi.

Siamo, dunque, ancora una volta. Al nocciolo della questione della nostra esistenza nell’universo.

Davanti a noi, in questo bellissimo grande paese, ricchissimo di miseria e nobiltà, sono radunate in modo chiarissimo, tutte le tipologie della scimmia: i venduti, i ricattati, gli accecati dalle filosofie del disumano.

Sono loro le truppe alleate dell’aggressore di Kiev, identiche a quelle che sostennero Hitler e Mussolini, che piansero la morte di Stalin, che si ubriacarono con Mao.

Mentre i nostri fratelli sanguinano atrocemente in Ukrajna, cosa siamo chiamati a fare noi, a fronte di questi disertori consapevoli che propugnano l’assolutismo?

Processarli.

Abbiamo prove ripetute e inconfutabili della loro connivenza con i nemici della libertà.

Processarli politicamente. Condannarli, isolarli per non permettergli di continuare a nuocerci come hanno fatto negli ultimi quindici anni.

Si sono riuniti per combattere ogni riforma; hanno cospirato – molti a pagamento – contro l’autonomia energetica del paese; hanno scialacquato le risorse pubbliche beneficando il parassitismo per assicurarsi il consenso; hanno attentato alla nostra salute predicando la libertà di circolazione del virus e delle sue varianti, rifiutando i vaccini; falsificano la realtà confondendo cause ed effetti, apprestandosi a sabotare le giuste misure di legittima difesa che i governi democratici stanno assumendo unitariamente.

Vi è un simbolo che sintetizza l’assoluta amoralità di questa accozzaglia?

Certo.

Il migliore degli ex comunisti: quello che sostiene di aver intermediato la vendita di navi da guerra alla patria dei narcotrafficanti, nel patriottico intento di rafforzare l’industria navale italiana!

Vi è un simbolo che incarna la capacità, il rigore della conoscenza pragmatica, l’adesione senza riserve alla democrazia liberaldemocratica?

Certo.

Mario Draghi.

Per quel tanto di sete di giustizia pratica che alberga in ognuno di noi, il mio desiderio sarebbe quello di vedere spostate all’indietro le lancette della storia e restituito a Matteo Renzi, il consenso di massa che gli è stato sottratto da una guerra – ora possiamo dirlo – sostenuta dal criminale di Kiev.

Abbiamo, grazie al suo coraggio e alla sua lucidità politica, il miglior “risolutore di problemi” ma anche un costruttore di solidi scenari nuovi.

Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti.

Bene! PERCHE SIAMO. Dalla parte giusta della Storia,dalla parte degli oppressi, perché anche noi siamo stati un popolo oppresso,ed abbiamo saputo reagire attraverso immensi sacrifici,perdite umane,privazioni, riconquistando infine la nostra libertà ed autodeterminazione.

Le nostre radici traggono linfa dal sangue dei nostri eroi del Risorgimento e della Resistenza.

Sappiamo bene anche che la nostra Democrazia è un bene prezioso che va costantemente protetto giorno dopo giorno dai rigurgiti totalitari che periodicamente riemergono dalle fogne nelle quali vanno ricacciati.

Il tempo è galantuomo,certo, perché ci ha rivelato che tanti indizi si avvicinano ad un sospetto,e tanti sospetti ad una certezza.

L’endorsement ripetuto sistematicamente dai pifferai e pupari nostrani verso il mondo delle matriosche e dei mandarini, è ora apparso in tutta la sua evidenza,e non si può negare che non si materializzino aspetti inquietanti per le nostre istituzioni.Dal condizionamento referendario all’inquinamento della corretta informazione,dalla campagna novax a quella no tav,per finire agli ostacoli accampati per le alternative energetiche estrattive.

Se l’Unione Europea ha diramato una allerta ai Paesi membri circa una penetrazione di intelligence dell’est circa accordi “culturali”con fondazioni ed enti comunitari e relative sovvenzioni,ci sarà pure un motivo.

Se l’ex procuratrice del tribunale internazionale dell’Aia per i crimini di guerra Carla Del Ponte ha rilevato la condizione per un mandato di cattura internazionale nei confronti di Putin per uccisione di civili inermi,ci sarà pure una ragione.

Spero che la giustizia possa fare a breve il suo corso,per vedere il male alla sbarra degli imputati.Tra il pubblico,un posto in prima fila per i simpatizzanti nostrani,per riflettere.

Avere a capo delle Istituzioni uomini come Draghi e Mattarella, nonché veri servitori dello Stato del calibro di Matteo Renzi, fa’ ben sperare per il nostro futuro e per quello dell’Europa. Renzi aveva avuto il coraggio di dirgli in faccia che in Russia non c’era libertà

Giacché Renzi aveva avuto e ha il coraggio di dirgli in faccia che in Russia non c'era libertà

