Quando si uccide un germoglio di vita ogni commento penso sia superfluo

Guerra Russia-Ucraina, morta insieme al suo bambino la donna incinta fotografata durante l’evacuazione dell’ospedale di Mariupol.

Aveva il bacino schiacciato. I dottori hanno fatto nascere il bambino tramite taglio cesareo ma non mostrava segni di vita, ha spiegato il chirurgo Timur Marin. Si è poi cercato di salvare la madre, ma anche lei è deceduta.

E ancora c’è chi cerca una giustificazione per il macellaio. Gente, tutte le guerre sono immorali, anche questa. Tutti noi che ci scandalizziamo dovremmo chiedere che l’Onu possa svolgere il ruolo per il quale è nato: MANTENERE LA PACE NEL MONDO

Per i numerosi pro-Putin: contenti!?? Adesso chiederanno una scansione facciale o una analisi del DNA per verificare se sia davvero morta, se fosse lei, essendo assolutamente sicuri che riapparirà in veste angelica per dare consigli sull’abbigliamento da utilizzare, in un prossimo video di tiktok!!

I proputin che commentano qui (come da altre parti) non riconoscerebbero un fatto nemmeno se lo vivessero in diretta. Se va bene, si costruiscono realtà parallele perché nella loro esistenza non hanno combinato mai una cippa e non si vedono nemmeno possibilità di recupero. Se va male, sono consci di quello che fanno ma non hanno capito che i rubli che ricevono valgono zero. Logicamente se consci, non emigrano ma continuano a beneficiare della libertà e tenore di vita raggiunto grazie al mondo che odiano tanto. Poi usano parole come mainstream per cercare di svilire le informazioni…senza nemmeno sapere cosa voglia dire mainstream. Si bevono tutta la propaganda russa con bicchiere compreso, e da perfetto esempio di effetto D-K credono di aver capito qualcosa:..sono dei perfetti esempi di esseri a tre narici.

Che qualcuno stia spingendo per fare la terza guerra mondiale ormai è scontato e niente e nessuno mi toglierà mai dalla testa chi è che la sta gestendo Questa guerra sarà un parto anomalo per ciò che madre democrazia si vuole come sott’intendere libertà del “vivi e lascia vivere” non ci sono più opzioni di pace in questo mondo tra gerarchi e capitalisti entrambi seduti alla destra del Dio padre denaro e mentre il popolo prega per i suoi figli l’ingordigia del “PUTIN” Quel criminale assassino di Putin aveva detto, o meglio, fatto dire dai suoi lacchè, quali Lavrov e compagnia brutta, che era tutto finto, e che quella donna era una comparsa che recitava. Io sono un pacifista, e contrario al 100% a qualsiasi guerra, ma, devo confessarlo, ogni tanto mi viene l’impulso di dire: “reagiamo a queste atrocità con le armi”, anche se sono razionalmente convinto che una reazione armata sarebbe un’errore.La guerra è questa cosa qui, niente di eroico o patriottico, distruzione, dolore e morte, non fate di tutto questo uno spettacolo, non ne abbiamo bisogno, forse i russi dovrebbero essere informati.

