Se l’Ucraina si arrende la guerra non finisce ma si allarga ad altre nazioni, come fate a non capirlo pacifisti alla Travaglio?

Paolo Mieli: “Cari pacifisti cinici, la libertà vale più delle bollette”””Anti-americanismo, sovranismo e opportunismo di certe classi dirigenti: se noi italiani fossimo invasi, ci accorderemmo con l’invasore”

Quello che mi sta altamente sui cabbasisi è che le prediche arrivano sempre da privilegiati con auto di servizio e che non devono affrontare problemi quali la bolletta energetica di un esercizio commerciale o di un’azienda, oppure il carburante necessario per raggiungere il posto di lavoro. Fino a quando questi cialtroni opportunisti non avranno provato a vivere come le persone normali di questo disgraziato paese allora tutti i loro predicozzi varranno meno di zero.

Sicuramente meglio pacifisti cinici che guerrafondai ipocriti. Da questi guerrafondai ipocriti aspetto che mi girino parte dei loro lauti stipendi per pagare benzina, gas, luce visto che per loro non è un problema.

Che pena ascoltare certe lezioncine da persone che sembrano quei tipi tutto “armiamoci e partite” cantati da de andre/brassens: “Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio

Lo predicano spesso per novant’anni almeno

Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo

È il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno

E sotto ogni bandiera li vediamo superare

Il buon Matusalemme nella longevità

Per conto mio si dicono in tutta intimità

Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta”

Ma solo qualche hanno fa, gente come lui non era schierata con la Nato e con il mondo libero. Ma da comunista faceva finta di essere pacifista e faceva la predica a chi voleva vivere in un paese atlantista, democratico e civile. Adesso arrivati a consolidare il loro stipendi sono al servizio del pensiero unico! In questo paese e per questi soggetti vale la regola che la coerenza è la virtù dei co..ni! Miseri demagoghi senza alcuna credibilità!

Sarebbe stato bello che Sandro Pertini fosse stato ancora con noi, per avere un suo parere sul significato di difesa della Patria a tutti i costi contro un invasore, e sul valore della Libertà che permette a tutti noi oggi di poter scrivere e parlare senza la paura di essere messi in prigione (se si è fortunati) solo per un’opinione.

Evidentemente sono rimasti pochi quelli che ricordano come fosse la vita sotto al giogo di un regime …comunque se fosse stata l’ Italia a essere invasa la Nato ci avrebbe difeso e sarebbero già esplose le prime atomiche. Stia sereno dott. Mieli, a noi non verrà nemmeno chiesto di arrenderci, non abbiamo assolutamente questo problema. Mi spiace solo che nessuno si sia mai stracciato le vesti per tutte le altre guerre di cui alcune ancora in corso. Mieli, che è uno storico, sa benissimo che esistono anche delle teorie e pratiche di pacifismo che prevedono che, seppur invasi, non bisogna reagire. Gandhi applicò tali teorie e se non sbaglio ebbe ragione. Comunque Mieli non mi è piaciuto in questa sua uscita. Io mi fermerei un attimo a pensare alla grandezza degli italiani, ai Partigiani, agli eroi, quelli sì vero eroi, di Kefalonia, alle quattro giornate di Napoli, all’opposizione agli stranieri occupanti austro- ungarici e avanti così! Qui non si tratta di un astratto pacifismo. Qui si tratta di capire,se si vuole essere intellettualmente onesti,la complessità della situazione,non di interpretare il senso di un film guardando l’ultima scena. Mai mi sarei aspettato un tale pressappochismo da parte di uno storico. Ho il sospetto che a prevalere sia un aprioristica presa di posizione a favore della Nato

Se l’Ucraina si arrende la guerra non finisce ma si allarga ad altre nazioni, come fate a non capirlo pacifisti alla Travaglio? ultima modifica: da

