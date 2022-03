Svegliatevi e ascoltatelo , i due tiranni hanno un piano mondiale !Questa guerra va bloccata, va individuato il percorso per arrivare ad un “ALT”.

La situazione in Ucraina continua a suscitare dolore per le atrocità della guerra. Le storie di questi giorni di bambini, anziani, giornalisti fanno accapponare la pelle. Sbagliava chi diceva che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi: la guerra è la negazione della politica. E soltanto un recupero di politica può portare a una tregua che, nel tempo, può diventare pace.

Il fatto che la Russia abbia invaso l’Ucraina è un fatto. Un politico, non faccio nomi! ma amante della democrazia, della verità e dei cittadini a cui si rivolge, dovrebbe analizzare le cause di tutto questo, vedere quali forze hanno agito apertamente e quali nell’ombra e trarre degli insegnamenti e proposte perché ciò non si ripeta (o almeno cercare di farlo) per il bene comune. Aggiungo chi mistica la realtà dei fatti con la complicità di alcuni media sono miopi e si rendono complici di fatto dei crimini che sta commettendo la Russia di Putin sul popolo Ucraino. Matteo Renzi.

BRAVO RENZI. Come sempre Matteo vede un po’ di più e mette in guardia.

“Questa è una guerra molto tradizionale, con scene che pensavamo di poter leggere solo nei libri di storia ed è combattuta dal punto di vista mediatico. Si muore, non è un film, non è una serie su Amazon Prime Video.

Ci sono le conseguenze per ciascuno di noi. Dopo il Covid, c’è un altro momento di tensione. Ci sono l’insicurezza, l’incertezza e la paura. Non avevamo mai pensato di sentir dire che c’è il rischio di un’escalation nucleare, ma è così. Stiamo vivendo un momento di grande tensione. Il mondo sta cambiando, sta cambiando l’Europa, la Germania che si riarma è un fatto storico. Questo è un confronto fra chi è democratico e chi non lo è. Se non fai le elezioni, il modello di democrazia non è paragonabile a quello in cui fai le elezioni. Nel documento firmato da Putin e Xi c’è scritto che la democrazia è universale ma non contempla il voto. Questa è la negazione di ciò che abbiamo imparato a conoscere.”

Le oligarchie i politici venduti ed i servi della gleba. Le società piramidali. Il denaro nelle mani di pochi. Il popolo, carne da macello. La democrazia non si esporta, ma si costruisce………GENTE Svegliatevi e ascoltatelo , i due tiranni hanno un piano mondiale !

Putin a definito “Europa democrazia Obsoleta” Dittatore da +20anni si è autoproclamato autarca fino al +-2036 Xi Cina R.P.C. Repubblica Popolare Cinese, ma… NON VOTANO !!! Be anche in Italia bisognerebbe andare subito alle votazioni, cosi ti togliamo un po’ di lavoro e di responsabilità, anche se sono pari a zero, anche se con lo stato di crisi annunciato da Draghi arriveranno fino a dicembre a conservare le loro belle poltrone e a maturare il sudato (facendo un cazzo) sudato vitalizio, del tutto immeritato.

Boicottiamo la Cina , e vietiamo il volo agli aerei Russi per bombardare l’ucraina, via dall’Ucraina gli invasori ,tassativamente entro 24 ore. non continuiamo a mandare fiori , è ora delle minacce ai criminali dell’umanità. Questa guerra va bloccata, va individuato il percorso per arrivare ad un “ALT”.

Svegliatevi e ascoltatelo , i due tiranni hanno un piano mondiale !Questa guerra va bloccata, va individuato il percorso per arrivare ad un “ALT”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo