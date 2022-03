Ottima proposta!

Bravo Matteo Renzi, bisogna bloccare il prezzo del gas subito petrolio senza se o ma. È sanzionare i sciacalli del gas e pertrolio e del agro-alimentare .Ci vuole qualcuno che ci protegga dagli speculatori imbroglioni che hanno in mano la distribuzione energetica , carburanti, materiale da costruzione , alimentari ecc.Una bolletta luce e gas a pieno automobile di Gennaio con identico consumo dello stesso mese dello scorso anno, maggiorata più del 100%. Non c’è giustificazione alcuna se non una vera speculazione.Ci vuole qualcuno che ci protegga dagli speculatori imbroglioni che hanno in mano la distribuzione energetica , carburanti, materiale da costruzione , alimentari ecc.

ORA CARA GENTE CHE CERCATE DI DENIGRARE O CONTESTARE CIO CHE DICE LA PARTE AVVERSA POLITICA ALLA VOSTRA! La guerra in Ucraina ha spiazzato tutti! Non è certo criticando Renzi e Draghi e il suo governo che si risolvono i problemi. Sono sicuro che il nostro Premier, come ha condotto la pandemia, saprà correggere anche questi rincari in parte ingiustificati. Per cio vi dico convintamente che. Voi siete come il tipico marito che si evira per fare un dispetto alla moglie, non vede l’ora che tutto il complesso sistema produttivo, quindi sociale tracolli, pur di dare colpe qua e là inseguendo i propri mal di pancia alla membro di segugio. …il fatto è che, per fortuna, i suoi suggerimenti si quelli di RENZI vanno a buon fine,,,, vi dispiace? A me no.