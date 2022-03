“Naturalmente, questo richiamo alla politica e alla diplomazia non significa equidistanza come sostiene qualche assurdo teorico del pacifismo ingiusto. C’è un aggressore ed è la Russia di Putin. C’è un aggredito ed è l’Ucraina di Zelensky. Questa è la verità dei fatti.

Chi la nega, nega se stesso” #MatteoRenzi #Ucraina

Sappi Matteo che,il male che costoro fanno al popolo UCRAINO,lo fanno anche a noi che gli vogliamo bene ,e siamo tanti,checché questi figuri ne pensano….!!!Amici ,avanti tutta con coraggio e convinzione….!!!! La gente riunita in tutte le piazze del mondo in nome della pace nel mondo, la musica di Giuseppe Verdi, intonata da un popolo oppresso che anela alla sua libertà, la sofferenza di un popolo costretto a fuggire lontano dalla sua patria, rende vicini e partecipi tutti, senza divisioni di razze, di paesi, di partiti, di ideologie e di nazioni. Se è vero che ci sentiamo partecipi di tanto dolore che si è abbattuto in un paese, così vicino a noi, dobbiamo collaborare tutti a far ritornare la pace in quel paese, auspicando che, subito, avviino un dialogo che porti subito alla cessazione delle armi e all’avvio di un accordo tra i due paesi, prima fratelli.

