LA GUERRA E LA NEGAZIONE DELLA POLITICA.

Un Matteo Renzi addolorato per la guerra in Ucraina che sta diventando sempre più dura. Le storie di bimbi, donne, anziani e giornalisti fanno rabbrividire. La guerra non è come dicono, la prosecuzione della politica, ma la sua negazione.

Solo un netto richiamo alla stessa e alla diplomazia può portare alla pace!

Non perdiamo mai di vista la verità: l’ aggressore è Putin,

l’aggredito ê l’ Ucraina!

Belle le nostre piazze per la pace….quella di Firenze dove

l’ Orchestra ha il coraggio di intonare il ” Va pensiero” che va in quelle città dove continua una guerra improbabile!

Condannare l’ aggressione è un dovere politico e morale e dobbiamo fare di tutto per arrivare al cessate il fuoco.

Il mondo sta cambiando avevamo l’ invasione degli immigrati, adesso in numeri molto più alti donne e bambini in fuga a cui dobbiamo dar risposta!

L’ accordo di Dublino cancellato per sempre.

Vogliamo un intervento immediato del Governo per un tetto al problema dell’ energia che a detta di Cingolani ha aumenti ingiustificati.

Vogliamo un intervento immediato del Governo per un tetto al problema dell' energia che a detta di Cingolani ha aumenti ingiustificati.

È esattamente un aspetto della guerra essere l’abnegazione della Politica. L’aggressore è senza dubbio la Russia e l’aggredito l’Ucraina. I motivi della guerra però a volte mi paiono chiari e a volte meno. Anche a Lei il compito di illuminarmi Onorevole Renzi. Complimenti e Congratulazioni anche per il suo stile di fare Politica Senatore.

Lui,da vero leader ha sempre idee e progetti. Felice di sostenerlo. Ciò che si spera ora è che il criminale genocida russo accetti il confronto con Zelensky, oppure che L’ UE “si dia una mossa”, come ha ben detto il nostro leader Matteo Renzi, dopo gli aiuti all’Ucraina e le sanzioni allo zar sanguinario si deve mettere in campo la Politica, e senza scoraggiarsi né rinunciare a priori!

Per il momento Matteo Renzi non ha incarichi istituzionali importanti, altrimenti sono sicuro che avrebbe preso iniziative forti per cercare di risolvere il conflitto. Ma mi chiedo pure, come mai dopo quanto si è fatto,detto. e capito….niente proprio niente sia cambiato o stia cambiando ! Sembrano tutti fatti o parole caduti nel vuoto! E il prezzo in vite umane continua a salire……Se qualcosa si può ancora fare….vi prego fatelo subito! Continuano a morire donne e bambini ..un vero massacro che non può restare impunito! Ma diranno!Renzi dovrebbe spingere di più sulla diplomazia.. se è vero come dice che.la guerra è la negazione della politica.

IL VOSTRO PUTIN MALEDETTO criminale DITTATORE VIGLIACCO bastardo ASSASSINO sarai processato per crimini contro L’UMANITÀ assieme ai SUOI COLLABORATORI, sostenitori, E criminali vigliacchi ASSASSINI militari E poliziotti sanguinari ASSASSINI che uccidono anche bambini E anziani cittadini inermi che protestano contro la politica criminale del bastardo DITTATORE PUTIN. SCUSATE MA QUANDO CE VO CE VO.

