Matteo Renzi, #Senatore della Repubblica Italiana Lungimiranza preparazione e preparazione!

La verità va sempre detta e tu lo fai magnificamente Matteo. Questione di credibilità per noi di Italia Viva e soprattutto internazionale per l’Italia. Bravissimo. Ma come è possibile non avere memoria come gli italiani e continuare con le solite litanie FALSE.POVERA ITALIA ancora non sei guarita . Ascoltare Paragone e Santache dopo Renzi ma fosse stato anche prima roba da far venire l orticaria ripeto POVERA ITALIA. Immaginatevi gigino a parlare di questi argomenti senza il foglio davanti compilato da altri, sarebbe imbarazzante, eppure è Ministro degli Esteri.

Matteo Renzi, #Senato della Repubblica

“Dopo quello che è accaduto e grazie all’azione del ministro stiamo uscendo da 15 anni di NO a tutto, una questione non solo di economia ma di GIUSTIZIA. Abbiamo avuto le regioni non solo contro le trivelle ma anche contro l’eolico, dobbiamo avere il coraggio di dirlo”! …poi, sempre in Senato ci sono voci come quella del “Sig.” #Paragone: “Questo è il governo delle chiacchiere e dei pifferai magici, non investite in rinnovabili ma andate in Qatar e Azerbaijan”. Ricordiamo al “Signore” che viene dal governo che ha bloccato qualsiasi tipo di progetto???

Sentir parlare il ministro #Cingolani, il senatore #Renzi e poi #Paragone e la #Santanche viene l’orticaria per la diversa statura politica dei soggetti sopra citati.

Per nostra fortuna #Cingolani è al lavoro.

NEL 2019 governo giallo/verde BLOCCÒ Progetto Gasdotto EastMed che avrebbe collegato l’Italia al giacimento Poseidon di fronte a Cipro e Israele. Opposizione impavida al #Tap che oggi sarebbe stato una salvezza. #gas #energie. #iostoconRenzi

