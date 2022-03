Va sempre ricordato….e dovrebbe essere un capitolo di storia…come tanti altri fatti Italiani. La pace non è da tutti, e lui era per la pace e convivenza pacifica anche con partiti avversi al suo. Molti sentono il bisogno di creare disordini e come in questo momento guerre. Peccato, lui era un vero statista.

Il Politico migliore dell’Italia Repubblicana, più volte Presidente del Consiglio, Segretario della Democrazia Cristiana, era chiamato, insieme a Fanfani, cavallo di razza. Apprezzato da tutti e da tutto il mondo, R. I. P. Caro Presidente. Per lui, la verità era illuminante e ci avrebbe aiutato ad essere coraggiosi, per noi, sarebbe un atto dovuto ai familiari delle vittime! Ricordo vividamente quel giorno. L’orrore, lo sgomento, l’incredulità…I bambini a scuola, che altro avrebbero fatto le brigate rosse? Gli assurdi 55 giorni, la speranza che il governo trattasse per salvarlo. Le sue disperate lettere….Ancora oggi per me, semplice cittadino, è incomprensibile che non si sia fatto nulla per salvarlo. Non si voleva il compromesso storico…..secondo me questo è il motivo ma non ho elementi per provare alcuna collusione con le brigate rosse. Si è persa un’occasione di unione nella differenza. Le 5 vittime della scorta, sono state sacrificate sull’ altare di interessi ancora sconosciuti!

Io non dimentico se tutto fosse accaduto oggi parleremmo un altra lingua in politica italiana e mondiale peccato non possiamo dimenticare. E mi continuo a chiedermi. È un caso che ogni volta che l’Italia si sta mettendo sulla strada giusta arriva qualche “evento” che ne annulla la possibilità? Sicuramente la ns storia politica sarebbe stata diversa. Elaborazione mediazione compromesso alto.

MA PURTROPPO. Oggi è un triste Anniversario! Nel 1978, il 16 Marzo. mentre si stava recando alla Camera partito da casa da poco il Presidente Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse .Erano le nove e in Via Fani, venne aperto il fuoco da un Commando di terroristi sulla scorta del Presidente .

5 Agenti uccisi. Lui prelevato e sistemato a bordo di una Fiat 132 blu.

Nei 55 giorni del suo calvario, furono controllati un’ automobile ogni 10 ed 1 persona ogni 20. Messo a soqquadro l’ intera città di Roma senza nessun risultato.

55 giorni dopo, dentro al portabagagli di un auto, nel centro città, fu trovato il suo corpo in Via Caetani.

Un fatto gravissimo che del tutto non è ancora stato risolto.

Stava per essere stipulato il patto del Compromesso storico con Enrico Berlinguer. Un caso? Avevano capito a dispetto degli altri che il popolo si governa tirando tutti dalla stessa parte! Peccato! Una grande occasione perduta per gli italiani! 6 vite crudelmente spezzate. La soluzione definitiva ancora non del tutto chiara! Ma noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare quest’ uomo perbene.

