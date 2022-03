Negli ultimi giorni, dal punto di vista militare, il regime di Putin:– Ha continuato a registrare gravi perdite sul campo;– Ha arrestato il capo e il vicecapo dei servizi segreti e licenziato otto generali;– Ha richiamato i soldati di leva;– Ha cercato di reclutare mercenari siriani;– Ha chiesto aiuto militare prima alla Bielorussia (e vabbè) e poi addirittura alla Cina (che però non sembrerebbe disposta a farsi trascinare nel conflitto).

Voleva schiacciare l’Ucraina con una guerra lampo e invece oggi il regime appare in difficoltà.

Nel frattempo, sul fronte interno, lo stesso Putin:

– Ha chiuso tutti i canali social;

– Ha inasprito le pene (fino a 15 anni di galera) per chi esprime opinioni non gradite al regime;

– La polizia sta arrestando chiunque esponga un qualsiasi cartello in piazza: chi continua a scrivere “no alla guerra”, chi aveva scritto solo “due parole” (letteralmente “due parole”), o addirittura chi aveva esposto un cartello completamente bianco.

Questa è paranoia. Il regime ha paura.