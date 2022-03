Caro benzina: Renzi, bene tetto, ma in cornice più ampia.

Crisi non prevista e che non ha paragoni negli ultimi 30 anni.

“Bene mettere un tetto alle spese degli italiani ma bisogna anche mettere questa dinamica dentro una cornice più ampia: sta cambiando il mondo, serve un nuovo protagonismo dell’Italia. C’è una crisi non prevista e che non ha paragoni negli ultimi trenta anni”.

Così il leader di Italia viva Matteo Renzi in Aula al Senato dopo l’informativa del ministro Cingolani sul caro bollette. “Lei – aggiunge – porta la proposta italiana in Europa perché ci sia un tetto ai costi, è fondamentale, perché se ci dice che c’è una truffa dei cittadini bisogna dire con forza che i truffatori devono essere messi in condizione di non truffare più”. (ANSA).

BEN DETTO RENZI.”Non si pensi di uscire dall’attuale crisi energetica con l’ennesimo sussidio elettorale. Affrontare una crisi strutturale, una congiuntura decisiva nello sviluppo delle politiche energetiche per i prossimi decenni, è un compito che non si può pensare di risolvere con un bonus da scontare in bolletta. I soldi usiamoli per abbassare i costi dell’energia, mettendo un tetto massimo ai prezzi, vigilando sul mercato e creando investimenti, non nuova burocrazia. Non bisogna perdere di vista la transizione verde, il Green Deal europeo. E quindi sbloccare l’Italia su rinnovabili, superando lo scoglio delle procedure autorizzative e del populismo politico applicato allo sviluppo.”