Ricordiamo che è uno dei misteri che hanno segnato la nostra democrazia, che hanno cambiato il corso della sua storia, altrimenti sono parole e basta.

Sono passati 44 anni dall’agguato di via Fani, quando le BR rapirono Aldo Moro ed uccisero I 5 uomini della sua scorta.

Ricordare il loro sacrificio significa tributare il dovuto onore a degli uomini di Stato morti per proteggere la democrazia dal terrorismo.

“Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Camminiamo insieme perché l’avvenire appartiene in larga misura ancora a noi.”

Il 16 marzo del 1978 le Brigate Rosse rapivano Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della scorta: una delle pagine più nere della nostra storia. Questa riflessione, quanto mai attuale, è parte di uno degli ultimi discorsi pronunciati da Moro, prima della prigionia e dell’esecuzione. Uno statista, un servitore della Repubblica, un esempio e punto di riferimento per intere generazioni. Un uomo e un politico che, ancora oggi, ricordiamo con emozione e gratitudine.

Aldo Moro fu assassinato quando aveva iniziato una stagione rivoluzionaria! Ma fu fermata per mano delle B.R. un movimento dell’ultra sinistra, che non si capacitava del Compromesso Storico costruito e voluto da due giganti dell’allora Politica. Aldo Moro ed Enrico Berlinguer.

ALDO MORO! Tutti noi Ti siamo debitori per quanto di buono e di bello hai fatto come politico, e come uomo, ricco di valori e di umanità! Ti hanno ingiustamente e violentemente ammazzato i fanatici idealisti delle B. R, indottrinati da teorie utopostiche! Quei bastardi Ti hanno tolto la vita, ma non la memoria ed il ricordo immenso che tutti noi abbiamo di Te. Tu per noi e per l’italia tutta non sei mai morto, anzi sei vivo più che mai! Le tue lezioni, i tuoi scritti, i tuoi insegnamenti, il tuo sacrificio sono scuola di vita da seguire e da trasmettere ai giovani.

Tu sei grande oggi come ieri; il tuo pensiero politico profondo e difficile da comprendere subito, ai meno addetti ai lavori,è di una attualità indescrivibile! Presidente, tu ci hai insegnato come si fa Politica con la “P ” e come si può cambiare un Paese dalle incrostazioni del malaffare, dalle ideologie ortodosse, dalle lobbj! Ci hai anche insegnsto che “gli uomini passano, ma le idee rimangono sempre”! La tua grandezza di statista sta in questa massima virgolettato! Maestro di vslori, teorico di politica illuminata sarai per sempre la nostra bussola; sarai sempre vivo,in noi che ti abbiamo conosciuto ed in quanti ti conosceranno studiando la tua storia , perché hai fatto la storia del nostro Paese,protagonista fino a maggio ’78, anno in cui ls politica ha scelto di sacrificarti(direi sbagliando, dopo gli errori emersi nel tempo!) per una discutibile ragion di stato. Grande Presidente, il tuo esempio di uomo e di politico illuminato, preparato onesto,

coraggioso saggio, il tuo ingiusto e doloroso sacrificio resteranno impressi per sempre in tutti noi, nelle giovani e future generazioni! Il mio pensiero per te, ed un abbraccio forte e sincero vanno anche ai tuoi cari,a cui hai voluto tanto bene e che fino all’ultimo hai sperato di riabbracciare.

Ricordiamo che è uno dei misteri che hanno segnato la nostra democrazia, che hanno cambiato il corso della sua storia, altrimenti sono parole e basta.

