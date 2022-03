“Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l’acqua con l’acqua, così non si può eliminare la violenza con la violenza.” Lev Tolstoj

Queste giuste parole le dovremmo imparare a memoria e ripeterle tutti i giorni ,;dovrebbero essere recitate come una preghiera da tutti per non iniziare ad accendere il fuoco , n’è asciugare l’acqua con l’acqua, né tantomeno difendersi dalla violenza con la violenza ma…dal dire al fare c’è sempre… l’uomo che non ha coscienza e attacca per primo e il secondo deve difendersi. Ma credo che nessuno Stato al momento abbia dato dimostrazione di questo e nessuno ha attaccato Putin…l’Ucraina si sta solo difendendo, e possiamo solo aiutarla indebolendo la Russia economicamente…. credo che la violenza gratuita non la usi nessuno, ma solo il caro dittatore. E quando la diplomazia non funziona,devi agire.se aspettiamo che putin si fermi da solo,sarebbe una follia.Gli abbiamo dato 21 giorni per distruggere l’ucraina.basta,e ora per reagire.

Qui non si tratta di giudicare, questa è una strage di innocenti, documentata, vista con gli occhi dei pochi giornalisti e fotoreporter che riescono ancora a resistere e restare a costo della vita per farci conoscere cosa sta succedendo, ci parlano le immagini, il dolore di un popolo in fuga, qual é la realtà di cui tu PUTINIANO parli che tu PUTININO metti in dubbio. ????????? La gente parla e prende posizione senza cognizione di causa.Niente é legittimo e legittimato, parlare di Guerra nel 2022 mi fa ORRORE, la storia non ha insegnato proprio nulla ?

Conosco bene cos è successo negli ultimi 8 anni e come me tutti quelli che desiderano informarsi, trovo assurda una Guerra perché di Guerra si tratta nel 2022 dopo essere passati da ben 2 Guerre Mondiali, è assurdo, senza senso, possibile che non si possa trovare una mediazione ma massacrare un popolo, in questo caso ucraino, armare uomini di ogni età, non solo ucraini ma anche russi, mandarli allo sbando come carne da macello? Barbarie inconcepibili, cosa racconti ai tuoi figli quando guardi.la tv e commenti le notizie? Io non riesco a trovare parole, mi rattrista vedere migliaia di persone che devono scappare, orfanotrofi attaccati, e lì purtroppo ce ne sono ancora molti, troppi, ospedali distrutti, tutto senza senso, senza senso.

E sarebbe l’ora che ci condanniamo, e senza appello. Certo, se le vittime dell’Occidente imperialista,razzista e colonialista avessero potuto resistere come oggi gli ucraini e ieri i vietcong e gli afghani, oggi non ci sarebbe Putin e il mondo sarebbe migliore.

