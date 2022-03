Che pena, dopo lo smacchiare i leopardi siamo al mettersi a zerbino dell’orso. Un nano politico, il nulla con l’accento emiliano.

Al conduttore Giovanni Floris, che gli chiede perché la sinistra ha detto sì all’invio di armi in Ucraina, Bersani risponde: “È un argomento da non prendere assolutamente alla leggera. Io ho votato per l’invio di armi, perché se un Paese che ha collegamenti con l’Europa in forme associative, viene vigliaccamente aggredito militarmente e occupato, con la gente che vuole resistere e ti chiede un aiuto che non sia solo a chiacchiere, io credo che bisogna dargli quell’aiuto. Naturalmente con un limite: quello di evitare un’escalation che ci porti alla soglia di un catastrofico conflitto mondiale“.

Il parlamentare conclude: “Certamente bisogna lavorare sulle sanzioni. Tuttavia, io non sopporto che chi dice no all’invio di armi in Ucraina venga considerato uno “né, né”. È giusto riconoscere che ci possano essere diversi modi di stare con l’Ucraina. Faccio un esempio: ma noi europei abbiamo il coraggio di dire a Putin che ci mettiamo al freddo, chiudiamo qualche fabbrica e non gli siamo più un soldo? Sarebbe meno efficace questo rispetto al dare un aiuto in armi all’Ucraina? Sinceramente non lo so. Io ho votato per l’invio di armi, ma è anche vero che dare armi risulta un po’ più comodo“.