Quando sono scoraggiato penso al fatto che, in tutta la Storia dell’Uomo, la verità e l’amore hanno sempre vinto. Ci sono stati tiranni e criminali e, per un certo periodo, sono sembrati invincibili. Alla fine, però, sono sempre caduti. Pensaci bene: sempre! Mahatma Gandhi.

Ma Quando? quando sti potenti smetteranno di trattarci come pedine e privarci della libertà e dignità???!!!la democrazia è morta ! e viviamo tutti sotto dittatura , chi in maniera palese ,e chi invece la esercita con sotterfugi manovrando i fili come si fa con dei burattini!

Gandhi ha usato la nonviolenza per abbattere la dominazione inglese e ha vinto senza sollevare un’arma. dovremmo prendere esempio da lui ancora oggi e sempre.

Ci può stare che i criminali, dittatori, tiranni, prima o poi, cadano. Però , siamo sicuri, che la libertà e la democrazia conquistata, siano gestite in maniera democratica? Se guardo alla Libia, Siria, Iraq, alla primavera tunisina, alla stessa Russia ai paesi ex sovietici, ai paesi sudamericani, Afghanistan. Non sempre è così. A volte, la tirannia è un male necessario perché poi, i cosiddetti governi del popolo possono essere peggio.. perché fatto credere alla gente che democrazia= libertà e sopra tutto =libertà di fare tutto quello che si vuole,,, patetiche bugie alle quali hanno abboccato come lucci a causa di pigrizia e ignoranza perfino i greci antichi dicevano che la democrazia è la peggior forma di governo.

La storia si ripete, e di criminali , tiranni , dittatori ne è stato e ne sarà ancora pieno il mondo, fino a che “dio denaro “ guiderà le coscienze degli omuncoli che sgomitano per comandare tutto resterà invariato, se noi piccole pedine non reagiremo saremo sempre sfruttati! La pace , uguaglianza ,il rispetto è un utopia in irraggiungibile !

