LO DICO PERE A TE CONTE DEL CA..O.Bisognerebbe far leggere a Vladolf, in anticipo, con quale compagnia si ritroverà nella storia (solo per citarne alcuni, in ordine alfabetico): Al Bashir, Assad, Attila, Hitler, Kim Jong-Un, Mao, Mugabe, Mussolini, Napoleone, Nerone, Pinochet, Pol Pot, Putin, Stalin. Contento lui… Ma poveri russi!

IL CONTE DEL CA..O.Da Putin non follia estemporanea ma disegno strategico?.Allora non si può confutare che si sia trattato di lucida strategia di crimini verso il popolo ucraino come antipasto per poi consumare il primo piatto verso la Nato e poi il piatto forte verso l’UE.IL dolce e la frutta in compagnia cinese .Meno male che fagocitare troppe calorie strategiche si rischia il diabete e l’infarto per bulimia

Conte del ca..o dice: ripudio questa guerra Ma cerchiamo di capire i motivi.. come anche Travaglio e alti personaggi con posizioni piu’ o meno ambiguamente giustificazioniste. Ma le ragioni sono chiarissime: Putin vuole tutta l’Ucraina perche’ vuole ricomporre l’USSR. Questa e’ l’unica ragione. Detto questo, e mo? Una volta capita la ragione che se fa? 😀 L’unico modo per far smettere Putin e’ che gli ucraini si arrendino, totalmente. Non ci sono vie di mezzo, non ci sono baggianate politico/diplomatiche stile democristiano, o compromessi del dombass e Kharkiv, Putin vuole tutta l’Ucraina, punto. La conseguenza di quelli che dicono ” capiamo le ragioni ” sara’ allora quella di spingere gli ucraini ad arrendersi, totalmente.

Giuseppe Conte: “Ho conosciuto Putin, non è un folle”

Giuseppe Conte è ospite di Dimartedì insieme a Pier Luigi Bersani nella serata del 15 marzo. Il conduttore Giovanni Floris domanda ad entrambi le loro impressioni sulla guerra in Ucraina e sulle motivazioni che hanno spinto il presidente russo Vladimir Putin a dare il via libera all’invasione. Conte lo condanna con decisione, ma racconta anche alcuni aspetti inediti del carattere del capo del Cremlino.

“Putin? Non credo, come qualcuno sta dicendo, a un gesto di una follia estemporanea ma c’è un disegno strategico, c’è un’Ucraina al centro degli interessi della Russia. Ovviamente questa è un’aggressione esecrabile e assolutamente ingiustificata, in contrasto con qualsiasi principio di diritto internazionale”. Così, a “Dimartedì” (La7), il leader del M5s, Giuseppe Conte, si pronuncia sul presidente russo Vladimir Putin, riguardo al quale aggiunge: “L’ho incontrato in vari summit e abbiamo avuto lunghe conversazioni telefoniche. Ricordo, in particolare, una lunga telefonata con Putin il giorno di Santo Stefano del 2019: un’ora e mezza dedicata quasi interamente al problema degli accordi di Minsk. Putin molto puntualmente – continua – contestava la mancata attuazione e io cercavo di controbattere sulle violazioni russe. Quello che ho conosciuto io è una personalità molto pragmatica e ovviamente impregnata di un forte sistema ideologico. Ma dico la verità: non ho mai percepito il rischio di un’invasione dell’Ucraina“.

L’ex presidente del Consiglio sottolinea: “Mi auguro che, al di là dell’esito del conflitto che spero possa terminare subito attraverso una soluzione politica, una ripresa dei negoziati e il ritiro delle truppe russe, questa guerra non ci porti a riscrivere l’atlante geopolitico, perché il rischio è enorme. Credo che la Cina, adesso un po’ appartata, reciti un ruolo importante in prospettiva. Dobbiamo evitare – aggiunge – che all’esito del conflitto ci si trovi un Occidente da un lato e tutto il resto dall’altro. Invio armi in Ucraina? Sono assolutamente convinto, con l’intero M5s, che ci fossero tutte le ragioni per offrire sostegno economico, umanitario e anche militare. Stiamo parlando del principio di autodeterminazione dei popoli”.

Giuseppe Conte: “Ho conosciuto Putin, non è un folle” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo