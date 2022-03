Il presidente russo Vladimir Putin parla allo stadio «Luzniki» di Mosca davanti a migliaia di persone. L’occasione è l’anniversario dell’annessione della Crimea (strappata all’Ucraina nel 2014) alla Federazione russa. Il ministero degli interni russo parla di 200.000 persone radunate all’interno e all’esterno dell’impianto sportivo. L’evento, trasmesso in diretta tv ha per titolo «Per un mondo senza nazismo, per la Russia, per il presidente». I conduttori hanno appuntata sulla giacca la «Z» che contraddistingue le truppe che hanno invaso l’Ucraina (qui il significato del simbolo) .

Vladimir Putin ha fatto il suo ingresso allo stadio alle 14.15 (ora italiana) acclamato dalla folla. «Gli abitanti della Crimea vogliono abitare nella loro terra, con la loro patria storica, la Russia» è stata la prima frase pronunciata; hanno fatto la cosa giusta opponendosi ai nazisti». «Kiev organizza operazioni militari punitive contro il Donbass, qui siamo intervenuti con un’operazione speciale per fermare un genocidio dei russi ». Il leader del Cremlino ha proseguito citando la Bibbia: «Non c’è amore più grande che donare l’anima per gli amici; in Russia vediamo un’unità che non c’era da molto tempo». Il discorso di Putin è durato una manciata di minuti conclusi con un’ovazione da parte di tutto lo stadio

La diretta del discorso di Putin tagliata improvvisamente: cos’è successo.

A metà di una frase la tv di stato russa ha interrotto la diretta. Il volto del presidente della federazione è scomparso per lasciare posto ai cittadini in festa sugli spalti. Il portavoce Peskov: «Guasto tecnico»

Lo stadio di Luzniki, a Mosca, è gremito di persone. Bandiere russe ovunque, cartelli che mostrano la «Z», quella lettera diventata simbolo della guerra di Putin in Ucraina. Secondo il Dipartimento dell’Interno di Mosca, ci sono 203mila persone: più di 95mila sugli spalti e più di 100 mila nei pressi dello stadio. L’occasione è l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea.

Tra il discorso del sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, musica e performance, tutti aspettano il grande protagonista delle celebrazioni: Vladimir Putin. Che, con mezz’ora di ritardo rispetto a quanto programmato, sale sul palco. Inizia a parlare, dice che «gli abitanti della Crimea vogliono abitare nella loro terra, con la loro patria storica, la Russia» e assicura che l’intervento che ha avviato in Ucraina ha lo scopo di fermare un genocidio dei russi.

Cita anche la Bibbia. Pochi minuti dopo, mentre spiega che «L’inizio dell’operazione militare è stata una causalità, assoluta casualità, nello stesso giorno del compleanno di una persona nota» — ovvero Fëdor Fëdorovič Ušakov, ammiraglio russo del XVIII secolo — ecco che improvvisamente il discorso si interrompe. L’immagine cambia, si torna ai canti e al concerto della star locale Oleg Gazmanov. Cos’è successo?

Tutto il mondo ha potuto seguire il discorso di Putin attraverso il segnale della tv di Stato russa. E sembra che la stessa televisione statale abbia tagliato improvvisamente le parole del leader, per lasciare posto ai canti patriottici. Un guasto, un montaggio oppure un attacco hacker?

Dalla Russia arriva subito la spiegazione e la prima dichiarazione ufficiale attraverso l’agenzia di stampa Ria novosti. Sul proprio canale Telegram, in lingua russa, e su Twitter. «Il discorso di Putin a Luzhniki è terminato a causa di un guasto tecnico sul server, ha spiegato Peskov», è la dichiarazione. Dmitrij Sergeevič Peskov è il portavoce del presidente Putin.

Viene subito pubblicato anche un comunicato, che spiega ciò che è accaduto all’evento «Primavera di Crimea» e che aggiunge che Peskov ha promesso che «letteralmente tra un minuto l’intero discorso del presidente sarà ripetuto». Cosa che è effettivamente successa sul canale televisivo Rossija24.

I dubbi su cosa sia davvero successo rimangono. Ma a potenziale conferma del guasto tecnico ammesso da Peskov si aggiunge un altro problema nella trasmissione della manifestazione. La protagonista è Maria Zakharova, direttrice del Dipartimento Informazione e Stampa del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. La FBK, fondazione anticorruzione, evidenzia su Twitter come pochi secondi dopo l’inizio del suo discorso, improvvisamente l’audio scompare.

—————————————————————————————————————————————–

IO.L’ho ascoltato.Sentito questa persona se si può chiamare così fuori come un balcone. Sarebbe utile metterlo via e buttare via le chiavi per sempre anche le persone che lo sostengono.Un discorso che, secondo me, fa acqua da tutte le parti, tirando in ballo addirittura la religione.A parte questo, vedere uno stadio esultante di felicità, conoscendo la situazione nel paese che hanno deliberatamente attaccato, dove stanno uccidendo i loro fratelli (così li chiamano), è davvero raccapricciante. Mah, gente strana.

Una bella sceneggiata uno stadio con 200.000 persone (forse contando mosche zanzare formiche e lombrichi)in Italia un buon cantante in uno stadio fa piú presenze.Sono sicuro che se la manifestazione con relativa comparsa dell’,attore Putin fosse stata all’aperto si sarebbe conclusa diversamente.BRAVO HAI FATTO UNA SCENEGGIATA MEDIOCRE SE CI FOSSE STATO VIVO IL RE DELLA SCENEGGIATA (MARIO MEROLA)TI AVREBBE FATTO UNA PERNACCHIA.In uno stadio gremito di giovani “balilla” tutti bellissimi e ben vestiti schiavi del suo dittatore a dimostrazione di ciò che non esiste.Molti saranno stati pagati per partecipare oppure obbligati. È tutta facciata, poi che abbia un seguito, purtroppo, è fuor di dubbio. Ma dove erano le madri de figli morti in guerra, non si vedono le madri che piangono i corpi dei figli che il giorno prima studiavano e il giorno dopo sono dovuti andare a fare una guerra che non gli appartiene con un fucile in mano.

PS.. dopo il suo sconcertante discorso voglio vedere se c’è ancora qualche idiota che ritiene che bisogna essere equidistanti ed questa situazione è colpa di ucraina USA e NATO, .. ma trasferitevi un Russia e rimaneteci !! E. Visto che in giro ci sono molte persone con la memoria corta..!!ricordo che nel 2014 in Crimea (ucraina)..Putin l’ha occupata con i carri armati..!!e poi ha indetto un referendum farlocco con le armi spianate..dove ha votato il 30%della popolazione..!!..se questa si chiama libertà o democrazia alzo le mani…Aggiungo…Oggi si sente parlare di Donbass e delle repubbliche sostenute dalla Russia per la loro indipendenza. Si dice che fu l’Ucraina a impedire a queste terre di stare con la “Madre Russia”. Sempre gli Ucraini li si vuole colpevoli di aver fomentato la guerra, perché non vogliono permettere a queste due Oblast di essere libere.Forse non tutti sanno che nel 1991 ci fu un referendum. La domanda era semplice: “Approvi l’Atto di Dichiarazione di Indipendenza dell’Ucraina?”. Ebbene, nel Donbass l’80% approvava questa indipendenza.La regione con la percentuale più bassa fu la Crimea (54% a favore). Detto ciò, solo gli sciocchi possono credere che sia il popolo locale a non volere l’Ucraina.

Il discorso di Putin è durato una manciata di minuti conclusi con un’ovazione da parte di tutto lo stadio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo