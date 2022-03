La bella lettera di un insegnante… “ IO VI ACCUSO ” ..

Era ora che qualcuno esponesse queste cose a chiare lettere. Anche se solo a uno telespettatore di tali programmi gli si aprisse la mente sarebbe già una vittoria.

Non se ne può più di questi programmi spazzatura !!!” Adatti a un pubblico di dementi.Un insieme di persone e personaggi che rappresentano il vuoto. Nella testa di chi è narcotizzato da queste inutili persone, l’eco rimbalza da una parete all’altra. Non meravigliamoci più di tanto è il loro momento di visibilità e presto finirà.Raccomandati per meriti che esulano dalle competenze professionali. E basta con i ruderi ! Largo ai giovani di sicuro avvenire.

In ultima analisi. Non é colpa nostra se ci fanno mangiare la merda. Non è sufficiente turarsi il naso, o spegnere il televisore. Sia o di fronte a corruttori di minorenni e approfittatori di debolezza mentale.Ma se da una parte la televisione trasmette questo pattume, mi viene, con tutto rispetto parlando, di mettere sul banco degli imputati il pubblico che segue con grande interesse queste trasmissioni televisive.La televisione, in fondo, trasmette ciò che le viene richiesto. GENTE CHE. Stanno attaccati ore senza guardare altro tutti i giorni, una assuefazione continua, una drogaprogramma? Si avete grosse responsabilità, fatevi un esame di coscienza. Ok la televisione trasmette quello che vuolete che trasmetta; e ma fa passare nuovi modelli culturali a proprio piacimento e non per forza quello che il pubblico richiede. Ricorda le parole di Pasolini: La televisione è un medium di massa, e come tale non può fare altro che mercificarci e alienarci. Un consiglio visto che tanto nessuno di voi sarà scalfito da ciò che il professore vi ha scritto almeno cominciate a lavorare su questi programmi per migliorarli.

RICORDATEVI: Oggi le rivoluzioni giuste o sbagliate non si fanno più con l’esercito, i carri armati, l’olio di ricino e/o il manganello. Si fanno con la TV e con i mezzi di comunicazione. Io penso che i militari intenzionati a fare il colpo di stato, mi pare nel 1971, siano stati fermati proprio da qualcuno che ha detto loro che mediaticamente, la cosa sarebbe riuscita meglio. Dite di no? Io dico di si .Il tutto non è casuale.Lo sembra, ma non lo è.

BUONA LETTURA DELLA bella lettera di un insegnante… “ IO VI ACCUSO ” ..

Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infernale… io vi accuso.

Vi accuso di essere tra i principali responsabili del decadimento culturale del nostro Paese, del suo imbarbarimento sociale, della sua corruzione e corrosione morale, della destabilizzazione mentale delle nuove generazioni, dell’impoverimento etico dei nostri giovani, della distorsione educativa dei nostri ragazzi.

Voi, con la vostra televisione trash, i vostri programmi spazzatura, i vostri pseudo spettacoli artefatti, falsi, ingannevoli, meschini, avete contribuito in prima persona e senza scrupoli al Decadentismo del terzo millennio che stavolta, purtroppo, non porta con sé alcun valore ma solo il nulla cosmico.

Siete complici e consapevoli promotori di quel perverso processo mediatico che ha inculcato la convinzione di una realizzazione di sé stessi basata esclusivamente sull’apparenza, sull’ostentazione della fama, del successo e della bellezza, sulla costante ricerca dell’applauso, sull’approvazione del pubblico, sulla costruzione di ciò che gli altri vogliono e non di ciò che siamo.

Avete sdoganato la maleducazione, l’ignoranza, la povertà morale e culturale come modelli di relazioni e riconoscimento sociale, perché i vostri programmi abbondano con il vostro consenso di cafoni, ignoranti e maleducati. Avete regalato fama e trasformato in modelli da imitare personaggi che non hanno valori, non hanno cultura, non hanno alcuno spessore morale.

Rappresentate l’umiliazione dei laureati, la mortificazione di chi studia, di chi investe tempo e risorse nella cultura, di chi frustrato abbandona infine l’Italia perché la ribalta e l’attenzione sono per i teatranti dei vostri programmi.

Parlo da insegnante,

che vede i propri alunni emulare esasperatamente gli atteggiamenti di boria, di falsità, di apparenza, di provocazione, di ostentazione, di maleducazione che diffondono i personaggi della vostra televisione;

che vede replicare nelle proprie aule le stesse tristi e squallide dinamiche da reality, nella convinzione che sia questo e solo questo il modo di relazionarsi con i propri coetanei e di guadagnarsi la loro accettazione e la loro stima;

che vede lo smarrimento, la paura, l’isolamento negli occhi di quei ragazzi che invece non si adeguano, non cedono alla seduzione di questo orribile mondo, ma per questo vengono ripagati con l’emarginazione e la derisione.

Ho visto nei miei anni di insegnamento prima con perplessità, poi con preoccupazione, ora con terrore centinaia di alunni comportarsi come replicanti degli imbarazzanti personaggi che popolano le vostre trasmissioni, per cercare di essere come loro. E provo orrore per il compiacimento che trasudano le vostre conduzioni al cospetto di certi personaggi.

Io vi accuso, dunque, perché di tutto ciò siete responsabili in prima persona.

Spero nella vostra fine professionale e nella vostra estinzione mediatica, perché solo queste potranno essere le giuste pene per gli irreparabili danni causati al Paese.”

