Mosca avverte Italia: “Con altre sanzioni ci saranno conseguenze irreversibili”.

Al Cremlino qualcuno sperava che Draghi opponesse resistenza alle sanzioni, ma il premier ha proposto misure più dure come il tetto ai prezzi del gas che farebbe perdere a Putin molte decine di miliardi di euro.Evviva minacciano l’Italia, le sanzioni funzionano, evviva siamo stati proprio bravi, grande Draghi! Ma voi GIALLOVERDI da che parte state? PUTIN.È un criminale, assurdo ciò che dice, visto che durante la pandemia ci ha venduto le mascherine, oggi dovremmo renderci responsabili di questo genocidio assecondando le sue manie di grandezza?

PS. MA.Con Conte/Dimaio&Salvini e compani cosa si ci poteva aspettare !!! Buon lavoro ragazzi !!! Siete fantastici!!! È palese che non siete capaci di risolvere i problemi della vostra nazione, forse i vostri alle spalle dei ITALIANI, ma siete il numero 1 a generarli sia dentro che fuori. GRANDI FENOMENI! E ora Il ministero degli Esteri russo si permette d’ ammonire il nostro Paese dicendo: “Roma ha ricevuto da noi un’assistenza significativa contro la pandemia Covid”. E sul ministro Guerini: “È diventato uno dei falchi anti-russi del governo italiano”

Questo è il frutto dell’azione politica portata avanti dai nostri parlamentari, unitamente a quella del governo giallo verde, per capirci meglio SALVINI&CONTE.

Con Conte/Dimaio&Salvini e compani cosa si ci poteva aspettare !!! Buon lavoro ragazzi !!! Siete fantastici!!! È palese che non siete capaci di risolvere i problemi della vostra nazione ma siete il numero 1 a generarli sia dentro che fuori. GRANDI FENOMENI! Poveri noi mai una volta che i nostri politici facessero i nostri interessi vedi luce,gas e carburante sempre in prima linea per tutto il mondo e per noi cittadini cosa fanno? Vedi sanità, istruzione, trasporti supporti per le famiglie.

Cè stato un momento che potevamo svoltare! si con le riforme proposte da RENZI.Ma boicciate dai personaggi citati in precedenza,e l’aiuto molto sostanzioso dei COMPAGNI.

Dopo ancora il RENZI cia messo una pezza salvando l’ITALIA facendo saltare il governo GIALLOVERDE, e faciendo nascere il governo DRAGHI. Ma certi accordi sottobanco con il NAZZISTA PUTIN loro i GIALLOVERDI li hanno fatti e ora ce il rinfaccia.ITALIANI ALLE PROSSIME VOTAZIONI MI RACCOMANDO RIVOTATELI.COGLIONI.

Mosca avverte Italia: “Con altre sanzioni ci saranno conseguenze irreversibili”. La Farnesina respinge le minacce: “Si stoppi l’aggressione”

Lo ha detto il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri di Mosca, facendo riferimento all’aiuto fornito dalla Russia al nostro Paese all’inizio della pandemia di Covid nel 2020: “È deprimente che ora, sullo sfondo dell’isteria anti-russa, le autorità italiane abbiano dimenticato tutto”

“Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato la “totale guerra finanziaria ed economica” alla Russia, trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”. È quanto ha affermato all’agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. “Ci aspettiamo che a Roma, come in altre capitali europee, tornino comunque in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera”.

Pronta la risposta della Farnesina che “respinge con fermezza le dichiarazioni minacciose del Direttore del Dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov, secondo cui eventuali nuove sanzioni” alla Russia “comporterebbero conseguenze irreversibili per l’Italia e invita il Ministero degli Esteri russo ad agire per la cessazione immediata dell’illegale e brutale aggressione” nei confronti dell’Ucraina, “che la Farnesina condanna fortemente”. L’Italia coi partner europei ed internazionali – sottolinea una nota – continuerà a esercitare ogni pressione affinché la Russia torni nel quadro della legalità internazionale.

Paramonov parte dal sostegno della Russia all’Italia all’inizio della pandemia Covid: “In accordo con l’accordo raggiunto a livello di Presidente della Russia e Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia nel marzo-aprile 2020, all’Italia è stata fornita un’assistenza significativa attraverso il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Industria e Commercio e Ministero della Salute della Russia. A proposito, una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali ‘falchi’ e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano”. “È deprimente che ora – sostiene direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo – sullo sfondo dell’isteria anti-russa, le autorità italiane abbiano improvvisamente dimenticato tutto: i trattati e gli accordi bilaterali esistenti, la natura speciale dei nostri legami, la ricca storia secolare di relazioni e tradizioni forti, l’esperienza di successo della cooperazione, il significativo capitale accumulato di fiducia reciproca e si unisca alla frenetica campagna russofobica. Ci aspettiamo che a Roma, come in altre capitali europee, tornino comunque in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera”.

Alla domanda se la Russia interromperà la fornitura di idrocarburi all’Italia in risposta alle sanzioni occidentali, Paramonov è cauto: “La questione della risposta a misure restrittive di portata senza precedenti e illegittime dal punto di vista del diritto internazionale sanziona la pressione sulla Russia da parte degli Stati Uniti e dell’Ue è in fase di elaborazione da parte del governo della Federazione russa. Mosca non ha mai utilizzato le esportazioni di energia come strumento di pressione politica. Le compagnie energetiche russe hanno sempre adempiuto pienamente ai loro obblighi. Continuano a farlo anche adesso. Sappiamo che c’è molta preoccupazione per il futuro di queste consegne. Tenuto conto della significativa dipendenza di Roma dagli idrocarburi russi, che raggiungono il 40-45%, il rifiuto dei meccanismi affidabili di trasporto dei vettori energetici sviluppatisi in molti decenni avrebbe conseguenze estremamente negative per l’economia italiana e per tutti gli italiani”.

