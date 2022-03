Servono linee guida giornalistiche che mettano un tetto al numero di ore che una rete può dedicare ad un argomento.

Sembra che un direttore di un telegiornale nazionale, di fronte alla proposta di trattare un argomento di salute abbia risposto: “Ma sai, c’è la guerra: o si parla di guerra o di Covid, non c’è altro che ci interessi”.

Se anche non lo avessi sentito con le mie orecchie, appreso da fonte nota e di cui mi fido, lo avrei capito accendendo la televisione. Su qualsiasi canale nazionale a qualsiasi ora, telegiornali e talk show parlano solo di guerra. Tiene banco da giorni e il flusso delle analisi e degli approfondimenti non sembra cessare, anzi, a dire la verità, incalza e insegue lo spettatore. In Italia per due anni non è successo quasi altro che la pandemia. Unica eccezione il secondo mandato del Presidente Mattarella, poi il nulla. Ora la guerra in Ucraina ha spostato improvvisamente la narrazione, come se la pandemia non esistesse più e non importa se i casi stanno risalendo sotto la pressione delle nuove varianti. Tutti hanno riscritto l’agenda dell’informazione. Sì chiama proprio così: agenda setting, ed è un formidabile strumento per orientare l’opinione pubblica. L’argomento che apre un notiziario e il tempo che gli viene dedicato è segno di ciò che deve essere considerato importante e la sua reiterazione diventa angosciante. Il fatto che l’argomento poi si sussegua in ogni programma che non sia il Grande Fratello rende l’informazione dirompente e angosciante.

Non sono un esperto di politica estera ma mi occupo di comunicazione e quello che sta succedendo nei media italiani sta superando il segno. Non solo stiamo esponendo i minori e i più fragili ad un bombardamento mediatico ma stiamo diffondendo ansia, depressione e paura come fossero dei virus. L’esposizione a cui siamo soggetti è tale da aver contagiato anche gli adulti, che ora temono che la guerra possa arrivare sino a qui, costringerci a fuggire e ad abbandonare le nostre case. I media stanno provocando una pandemia di disturbi mentali sono per avere più pubblico e vendere pubblicità. Ma è davvero così? No. È un atteggiamento estremamente miope e pericoloso come tutti quelli che hanno come unico obiettivo il profitto.

Il passo successivo alla curiosità è l’interesse, ma molto presto ci sarà la saturazione, che porterà a meccanismi di difesa come l’allontanamento dalle fonti mediatiche e l’indifferenza. Nel saggio di Karl Popper del 1994, Cattiva maestra televisione, il filosofo denuncia i problemi che la televisione e la sovraesposizione dei bambini al consumo di programmi possono provocare alla mente infantile e alla personalità in crescita. La televisione manda in onda soprattutto violenza, sesso e sensazionalismo, che bloccano così la libertà delle menti. La televisione quindi crea danni perché abitua alla violenza e “inquina” lo sviluppo psicologico del bambino.

Ma mentre si tentava di arginare l’esposizione dei bambini con strumenti di tutela e obblighi da parte dei giornalisti, ci si dimenticava degli effetti sulla popolazione adulta. Di diniego, scrive Cohen nel suo bellissimo saggio Stati di negazione. La negazione per Freud è un meccanismo di difesa inconscio per poter affrontare colpa, ansia ed altre inquietanti emozioni suscitate dalla realtà (che altrimenti il nostro io non potrebbe sopportare). La psiche esclude le informazioni che siano, letteralmente, impensabili o insopportabili. Di fronte all’eccesso di informazioni e alla visione della sofferenza altrui, il diniego è un meccanismo di difesa da un dolore emotivo considerato come insopportabile. Diventiamo impermeabili, scatta il disinteresse.

Il legame tra diniego ufficiale e quello sociale prende la sua forma più visibile nello spazio dato dai media alle atrocità e alla sofferenza. Ed è già accaduto durante la Guerra del Golfo e poi nello sciame terroristico che ha interessato l’Europa di pochi anni fa con una morbosa attenzione a ogni messaggio che fosse anche solo lontanamente collegato al rischio di un attentato. Ogni episodio riceveva una copertura mediatica ossessiva e dannosa.

È perfettamente umano. E quindi un eccesso di informazioni porta alla saturazione e alla barriera cognitiva. Sento sempre più spesso di persone che si disconnettono dai social, si sottraggono, spengono la tv per non accenderla più. È la difesa suprema, che potrebbe essere evitata con un equilibrio e linee guida giornalistiche che mettano un tetto al numero di ore che una rete può dedicare ad un argomento. Perché l’audience può essere un boomerang che quando ti colpisce in testa è particolarmente doloroso.

O si parla e si informa (MALE) di guerra o di Covid: Questi sono i danni della televisione, cattiva maestra.

