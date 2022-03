Era questo che volevo sentire i profughi sono tutti uguali non c’è colore di pelle che tenga

La guerra la disumanita’ inflitta non ha colore siamo tutti esseri UMANI.Bravo Matteo ! E come dici sempre: il tempo è galantuomo. È arrivato il momemto di svelare la loro falsità e ipocrisia.Matteo, sarà per questo che ti apprezzo, parlare senza peli sulla lingua!

Qualche giorno fa ho postato le tue stesse parole, nessun commento! Quanta amarezza!

Molti li vedono come una minaccia solo perché hanno il colore diverso dal nostro non è così mai generalizzare vanno aiutati tutti.

Arrivano a dire!Questi non pagano gli scafisti e arrivano con documenti. C’è tanta gente, in Italia, che non ha mai visto tutti insieme tremila, quattromila o cinquemila euro e non sarebbe in grado di pagare gli scafisti. Quelli che arrivano attraverso corridoi umanitari o con contratti di lavoro sono sempre i benvenuti. Fin quando sarà possibile accogliere.Il RENZI Il lupo che si veste da agnello..mai visto scappare dal loro paese senatori è parlamentari..

ORA IO BEZZIFER MI RIVOLGO A QUESTI CELEBROLESI..Se riuscite ad avere un attimo di lucidita intelettuale (che sara molto dificile) ci spieghate …cosa volete dire esattamente ? Oppure basta aprire la bocca per infangare Renzi ? lupi …andateli a cercare altrove , prego ! molto vicini al vostro pensiero malato, che oltre ad essere LUPI MANNARI SONO PURE SCIACALLI CHE VI SUCCHIANO I VOSTRI CERVELLI PURTROPPO MALATI

TORNANDO AL ARGOMENTO PROFUGHI,CARA GENTE IGNORANTE! e quindi che si fa a quelli che pagano gli scafisti e sono senza documenti? Si lasciano marcire sui gommoni? Oppure mandiamo le navi militari ad affondarli in acque internazionali? Peccato che non ci sia una ferrovia o un’autostrada per fuggire da guerre e carestie in africa e arrivare in europa. Ma è possibile fare la differenza tra chi arriva in treno o in auto e chi arriva con i gommoni? Non si tratta sempre di persone che fuggono da guerre o carestie? Spero tanto che non capiti mai a noi, fortunati ad essere nati qui, di doverci trovare nelle condizioni di quei disperati che fuggono da condizioni di vita disumane. Poi forse capiremmo.

