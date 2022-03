LIBERA NOS A MALO

Da qualche settimana, tuttavia, lo spartito è cambiato: i bonus, questa risorsa di sollecitudine paterna dello Stato-provvidenza, sono stati pervertiti dai soliti italiani profittatori. Risulterebbe, infatti, che una consistente quota dei bonus finanziati da Pantalone sarebbe stata percepita da chi non ne avrebbe avuto diritto. Per cui sarebbe opportuno fare marcia indietro. Ci permettiamo però, al riguardo, di prendere esempio da quanto sosteneva Lenin: fare sì un passo avanti ma per farne due indietro. Vediamo come.

Cos’è che hanno in comune la funzione predatoria-parassitaria di appropriazione/controllo delle risorse private da parte del settore pubblico e quella distributiva dell’erogazione di sovvenzioni pubbliche ai privati? La risposta è semplice: è lo stesso potere incaricato di fare l’uno e l’altro, in particolare quello amministrativo. Il quale (sempre) giustifica la prima attraverso la seconda: devo togliere dei quattrini (e non solo) ma per darli a voi. Anzi ai meno fortunati di voi come i migranti o gli indigenti. Dato che a “dare le carte” è sempre lo stesso croupier, tuttavia manifesta in ambedue le attività le stesse tendenze (e difetti). Ossia sarà tardigrado, spesso parziale, non poco corrotto e così via. Tutto l’insieme di mende legate alle Pubbliche amministrazioni italiane saranno tali, sia che prendano, sia che spendano. Quando poi si cerca di rimediare alla tardività (spesso indotta dagli stessi uffici) riducendo pareri, visti, concertazioni, passaggi (e altro), il risultato può essere che anche qualche suddito furbo ci guadagna. Per cui, anche se la politica dei bonus è sicuramente migliore di quella della tassazione a gogò con tanto di miserere e tua culpa, cui ci hanno abituato i governi italiani euro-demo-monti-dipendenti, non è il percorso preferibile.

Meglio dell’erogazione dei bonus è evitare il malum, come una saggezza millenaria suggerisce dal Pater noster: il malum è il pubblico funzionario, onorario o burocrate che sia. Del quale non occorre ricordare quanto sia stato scritto dai teorici (e pratici) dello Stato borghese, quello che normalmente chiamiamo liberal-democratico. E quanto fosse temuta la continua espansione della burocrazia, naturale nello Stato moderno. Basti per tutti ricordare quel che scriveva Giustino Fortunato: “La tendenza al dominio universale della burocrazia, il cui trionfo sarebbe la resurrezione, sott’altra forma, dell’antico assolutismo, o, meglio, della peggiore delle tirannie, quella della servilità uniforme e meccanica”. Perché, per un liberale, l’espansione della burocrazia è in primo luogo una questione di potere e di libertà. Una burocrazia pervasiva e dotata di poteri crescenti significa meno spazio e libertà per i governati. Lo stesso principio della tutela dei diritti fondamentali che è uno dei due dello Stato borghese, l’altro essendo quello della distinzione dei poteri (a la Montesquieu) è stato considerato da Carl Schmitt come “il riconoscimento del fondamentale principio di divisione dello Stato borghese di diritto: una sfera di libertà del singolo in linea di principio illimitata ed una possibilità d’intervento dello Stato in linea di principio limitata, misurabile e controllabile”, ossia la divisione degli ambiti tra Stato (governanti) e società civile (governati).

Ma la possibilità d’intervento dei poteri pubblici può essere duplice, sia nel togliere che nel dare. Dato che, in particolare nell’ultimo trentennio (ma non solo), il potere dello Stato è ulteriormente accresciuto – e le statistiche del Pnl e del Pil mostrano quanto inutilmente – ci permettiamo di suggerire che meglio dei bonus, e assai più economicamente per le finanze statali, cioè per tutti noi, si proceda a una radicale sfrondatura di gran parte di quei poteri di impedire, autorizzare, controllare attività private che, più che finalizzati a tutelare interessi pubblici (asseriti), lo sono a salvaguardare i privatissimi interessi di coloro i quali – burocrati e non – traggono benefici (e redditi) dalla loro vigenza.