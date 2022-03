Il 21 marzo dal 1996 si è celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

L’iniziativa dell’Associazione LIBERA nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

Ma gia dal 21 marzo dal 1996 si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Antonino Caponnetto ripeteva che “la scuola è il nemico acerrimo della mafia” e proprio pochi giorni fa ho avuto la bellissima occasione di visitare una scuola nella borgata romana di Tor bella Monaca per parlare di legalità con un gruppo di bambini.

È giusto e positivo che la cultura della legalità entri nelle aule, è necessario parlare di mafia a ragazzi che, spesso, pensano di esserne immuni o, al contrario, di essere destinati a subirne la presenza senza alcuna possibilità di riscatto.

Il sapere e la cultura ci rendono forti e liberi e la scuola contribuisce alla diffusione dei valori della legalità e del rispetto verso gli altri: i giovani devono esserne portatori, essi possono essere la più preziosa e attiva testimonianza di ciò che è stato loro insegnato. Dobbiamo, di conseguenza, lavorare perché la consapevolezza del fenomeno mafioso si diffonda sempre di più nel nostro Paese, affinché la lotta contro le mafie sia uno sforzo comune e non solo individuale.

“La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine…”: le parole di Giovanni Falcone restano come un mandato e una luce di speranza per il Paese.

