Condivido queste parole di buon senso e lo ricordo a tanti odiatori da tastiera che odiano Renzi, oggi odiano chi parla di pace e non di guerra ed esprimono rabbia nei confronti di coloro che credono sua UNA possibile pace condivisa! per fortuna i sondaggi esprimono un popolo italiano di buon senso che non vuole un intervento Nato e neanche l’invio di armi all’Ucraina e preferiscono inviare medicine e derrate alimentari come paesi migliori di noi. gli odiatori sono facinorosi evitati dal comune sentire ed altri politici italiani, dopo aver letto i sondaggi si allineano ad una politica piu ragionevole e meno guerrafondaia.QUESI INDIVUDUI! Dalle mie perti li chiamano paraculi rufiani.

IL PERCHE E SOTTO GLI OCCHI DI CHI HA UN CERVELLO.I.Sovranisti e populisti non hanno mai avuto argomenti politici validi. Tant’e’ che in questi anni si son piegati piu’ volte e dovuto accettare soluzioni prese in assoluta solitudine e sotto ”bombardamento” di tutte le forze politiche dell’arco costituzionale da Matteo Renzi e Italia Viva. Cammino sofferto e doloroso quanto si vuole, ma assolutamente redditizio per l’Italia e gratificante per noi militanti, direi per ogni italiano. Nonostante odio e fango che ci sono piombati addosso, abbiamo salvato la legislatura dal tracollo e evitato rischi di ben altra natura che stanno venendo fuori in questi drammatici giorni.

Orgogliosamente differenti! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo