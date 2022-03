REI! Con il cambio ad alti livelli non è “cambiato”” nulla anzi peggiorato!!

La Rai, ma non solo, sulla guerra in Ucraina è stata veramente imbarazzante! Non abbiamo visto immagini di guerra ma solo racconti…. e quando si racconta, ognuno può dire quello che vuole! Mettiamoci le mani e facciamo in modo che torni ad essere credibile. Forza Michele, l’ Italiano onestamente democratico acculturato è con te in questa importante battaglia politica …avanti insieme.

La Rai ha appena dato riscontro alla mia interrogazione sulla presenza di tecnici esterni in Ucraina e la risposta lascia davvero allibiti: in Ucraina sono presenti solo tecnici di ripresa esterni, non c’è nessun tecnico Rai. Come è possibile che un’azienda che ha 13mila dipendenti, oltre a migliaia di collaboratori, non abbia nessun operatore da mandare in uno scenario di guerra? Questo sarebbe il servizio pubblico?

La risposta all’interrogazione parla di 14 operatori di ripresa e 9 montatori, riconducibili a 9 diverse società.

La Rai, però, dice anche altro: il ricorso agli esterni sarebbe stato dettato dal fatto che i tecnici interni siano tutti impegnati nella copertura degli speciali delle testate giornalistiche e chi ha dato la disponibilità per partire non ne avrebbe i requisiti.

Una dichiarazione che apre scenari inquietanti, perché è stata smentita da una lettera che la Commissione di Vigilanza ha ricevuto nei giorni scorsi proprio da un operatore di ripresa Rai.

Il telecineoperatore Rai Claudio Rubino ha scritto alla Vigilanza allegando un carteggio con il Cdr del Tg3 e con l’azienda, dove dichiara di aver chiesto più volte di partire per l’Ucraina. Ma la Rai non lo ha mai autorizzato, preferendo collaboratori esterni. Neanche lui ha i requisiti?

Perché l’azienda ha preferito dare appalti esterni, pur avendo un operatore di razza al proprio interno disponibile a partire? Quanti altri casi come lui ci sono? Possibile che nessuno controlli?

Che fanno l’Audit interno e la Corte dei Conti? Ma soprattutto: ancora una volta la Rai ha mentito alla Vigilanza?”

