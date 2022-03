Vorrei poter dire di essermi emozionato così tante altre volte da quest’aula, ma non sarebbe la verità.

Discorso davvero emozionante quello di Zelensky e l’intervento di Draghi all’altezza di una Nazione libera, democratica e matura. Oggi mi sento molto orgogliosa di essere Italiana

È stato un grande discorso e non si era preparato un foglio scritto. Anche questo particolare dimostra la forza di quest’uomo. Si possono anche non condividere alcune sue posizioni, ma bisogna riconoscere che è una persona dotata di grandi coraggio e dignità. Emozione a non finire per questo palpitante intervento di Zelensky da Kiev costantemente sotto le bombe come tutta l’Ucraina. Doveroso e sentito l’applauso dell’Aula. Ma vergognoso l’applauso curiale del Salvini che sembrava un vecchio

bilioso e accidioso. Sperticato l’applauso della banderuola Di Maio che si è impegnato per apparire più ucraino di Zelensky.

Zelensky un esempio per il mondo intero, un moderno condottiero del Suo Popolo ed un augurio perché possa affermarsi tra i leader Europei promotori della nuova Europa unita politicamente. Draghi sinceramente gli ha detto che siamo al Suo fianco e ne sono orgoglioso!! Senza peli sulla lingua la risposta di Draghi che non ha risparmiato gli strali al despota Putin e si suoi tirapiedi. Viva l’Ucraina. E ringrazio Renzi! Avremmo avuto Conte al posto di Draghi…il solo pensiero mi terrorizza. Grande Mario Draghi!

Mi sento angosciato e confuso per questa situazione di guerra che viviamo in Europa. Si doveva aspettare l’invasione in Ucraina per prendere le distanze da Putin? Un antidemocratico, giornalisti ed oppositori eliminati oppure avvelenati. Ma sono stati tanti in Europa ed anche fuori dall’ Europa a corteggiarlo ad sossannarlo per tanti il suo paese era l’eldorado del nuovo millennio. Questo mostro è stato pompato dall’Europa . Il peccato originale di Putin è stato quello di risolvere le questioni del Donbass, dove sembra che la popolazione russofona è stata ingiustamente massacrata, con una invasione . Putin ha completamente sbagliato strategia . Come uscirne? Tocca all’Europa fermare la guerra.

L’Italia l’Europa USA il mondo intero e con il popolo Ucraino libero e democratico aggredito e bombardato dai criminali di guerra uccidendo civili donne e bambini … pertanto la Russia di Putin va isolata sanzionata a tutti i livelli da tutto il mondo chi giustifica i massacri si rende complice

Vorrei poter dire di essermi emozionato così tante altre volte da quest'aula, ma non sarebbe la verità.

