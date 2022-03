“Putin non è umorale: è immorale, semmai, ma ha una strategia. Sta provando a imporre un nuovo ordine mondiale, guardando a Cina, India e Africa. L’Europa si muova.”Matteo Renzi

È così subito stati uniti D.Europa.

Matteo RRENZI, fino ad ora, e a riscontro di smentite da parte dei grandi “saputoni”, ha sempre anticipato i tempi! Meglio soffermarsi e riflettere! Se ti ascoltassero sarebbe una grande cosa ,ma la vedo dura avanti RENZI NON MOLLARE..

Indubbiamente putin (minuscolo) contava anche su una Europa divisa……..per cui ognuno in ordine sparso……. Invece ci ha trovati compatti pro Ucraina e contro lui è non è riuscito a invaderla. Tutto sommato per noi pro EU ci troviamo più forti e speriamo che finalmente la famosa EU VERAMENTE UNITA SARÀ UNA REALTÀ!

