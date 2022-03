SANDRO GOZI! Non è colpa loro.. Ma da chi li vota!!!

Purtroppo per ora siamo noi CHE paghiamo e pagheremo per le scelte di questi geni.

PARLANDO DO GENI Chissà perché ora che si parla di armi all’Ucraina contro l’invasore Putin, Matteo “la difesa è sempre legittima” Salvini si è riscoperto obiettore di coscienza?

Per Salvini le armi vanno usate solo nei confronti degli immigrati che tentano di sbarcare. Contro povera gente debole ed indifesa.

La coerenza gli fa difetto, lui ama le armi e diceva che un cittadino deve difendersi se viene attaccato nella sua casa. In Ucraina Putin attacca tutto, territorio, persone…..distrugge con la GUERRA, cosa impensabile per la U.E. del 21esimo secolo.

Davvero allora spiegaci perché per te va bene che ci siano armi in ogni casa e se entra qualcuno in casa hai il diritto di sparare e invece gli Ucraini no. Sei forse affetto da bipolarismo secondo cambio di mutanda?Sono sempre dell’idea ,che se tenesse la bocca chiusa certe volte farebbe una figura migliore.Purtroppo senza cervello e non ci arriva. Eppure volevate rendere indipendente la padania con i fucili. Come si cambia per una poltrona!!!

Povero Salvini,ma gli ricordiamo subito tutto ciò che ha spavaldamente affermato!!!