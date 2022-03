Parliamoci chiaramente: sono a favore del rafforzamento della spesa militare perché penso che il nostro Paese, di fronte a quello che sta accadendo alle porte dell’Europa, non può cedere alla demagogia 5 stelle.

Naturalmente sono perché si costituisca un esercito europeo e si rafforzi quindi la difesa europea. Ma questo NON può non significare che il nostro Paese rinunci a rafforzare la propria spesa militare.

Basta populismo. Basta superficialità su temi così seri. MAI con forze politiche che usano la demagogia sul tema della spesa militare. Siamo altra cosa.

Guerra Russia-Ucraina, Conte: “M5s voterà contro un eventuale aumento delle spese militari”. Letta: “Troveremo le soluzioni”

Facciamo gentilmente presente al faccia di tolla DI MAIO& CONTE DEL CAZZO, che dopo essersi lagnato in campagna elettorale contro gli aerei etc etc il suo biennio al governo ha visto un incremento MONSTRE delle spese militari per l’acquisizione di nuovi sistemi di armamento dopo 20 anni di contenimento continuo. Ci vuole del coraggio a fare certe dichiarazioni… Na roba tipo Salvini in Polonia…

Non si preoccupi signor CONTE DEL CAZZO… alle prossime elezioni politiche sparirete definitivamente, nessuno vi chiederà più di votare. Voi GRILLINI Siete pacifisti? allora cambiate mestiere… ci sono molte associazioni e ong contro terrorismo razzismo e guerra alle quali potreste “arruolarvi”. certo è che li non troverete poltrone di pelle umana .. e non guadagnerete 14 mila euro mensili. fate bene i vostri conti

Continuano coi “bla bla bla”. Siete contrari all’aumento delle spese militari? Ottimo: votate tutti contro come un sol uomo, e se insistono uscite dalla maggioranza. Però non lo fa nessuno, perché altrimenti rischia di perdere la poltrona e lo stipendio con qualche mese di anticipo. Benissimo, ci sta, però allora evitate almeno di fare i “barricadieri” a parole, per poi mettervi in ginocchio e trangugiare qualsiasi porcheria pur di incassare qualche altra mensilità. Chi fa così non è un politico, è un pagliaccio senza onore.

Dimenticate una verità incontrovertibile ma nascosta dalla SETTA GRULLINA E DAL FALSO QUOTIDIANO e dal suo direttore Marco Travaglio. Conte è un generale senza esercito. Non gli dà retta nessuno. Se vuole ,La crisi di governo se la fa da solo. I peones tra Travaglio che vuole la crisi di governo e il portafoglio hanno già scelto il portafoglio. Inoltre non si capisce questa grancassa mediatica a favore di un signor nessuno senza ruoli. Non è presidente (né può diventarlo) e non è iscritto al movimento .Ha creato al paese più problemi di quanti ne abbia risolti. Senza contare tutte le situazioni poco chiare nei rapporti con i russi in Italia in piena pandemia e coi cinesi (tramite Arcuri) per le mascherine avariate .La prossima volta spero che questo giornale ci spieghi il ruolo di Di Donna durante la pandemia. Che smemorati i giornalisti… Che C….ONI I PARLAMENTARI GRULLI. Ma se hanno votato a favore pochi giorni fa?!? I soliti viscidi e infidi, hanno fatto così con tutto, dall’affossamento della Bonafede alla riforma Cartabia, alla delega fiscale, al Catasto, all’Ucraina: votano servilmente quello che decidono con Draghi e il governo e poi il giorno dopo fanno la sceneggiata dicendo che “loro però non sono d’accordo”.. meno male che ce Draghi..? Gli ucraini come fanno a difendersi dal criminale del Cremlino, con i sassi? Conte, la diamo vinta al aggressore, cosa sarebbe successo se tutti avessero capitolato nella 2.guerra? Che soluzioni da al ucraina? Capitolazione? Putin non vuole la pace, é da un mese che commette crimini di guerra. GRULLO & Conte ti devi decidere se vuoi far parte dell’Europa o no! non puoi pensare di andare ognuno per conto proprio.

Il M5S è allo sbando, fra poco lo sorpasserà anche quel che resta di Forza Italia. ma in Italia siamo senza speranza, un paese di singoli senza nessuna idea di nazione né di senso civico. Ognuno per se è chi se ne fotte se in Ucraina muoiono donne a bambini.

Conte chi? Quello che nel 2018, insieme a Trump, faceva da scendiletto a Putin? Non gli era bastato, una decina di anni prima, il discorso di Vladolf a Monaco? O non l’ha mai sentito, mai letto? E con lui tanti altri lacchè ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo