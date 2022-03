La “gola profonda” che svela la fine dei 5S “Io sono stufo”

Anzi peggio, verrebbe da dire. Benchè erosi dagli abbandoni, fino a un anno fa i pentastellati si erano sempre considerati e avevano agito da monolite, con il ‘garante’ Grillo ad avere l’ultima parola, dettando legge e cacciando dissidenti. Adesso, ridotto drasticamente il consenso nel Paese (il 33% del 2018 sembra di un secolo fa), arrancano dilaniati dalla faida interna fra l’ex premier e l’attuale ministro degli Esteri. Con il primo che, fra una supercazzola e l’altra, cerca alla meglio di tenere cuciti i pezzi, benedicendo il sì alle armi a Kiev ma ostentando contrarietà all’aumento delle spese militari fino al 2% del Pil, classico cerchiobottismo per dare un contentino ai grillini del Senato, più critici e rumoreggianti, e alla base, da sempre di sentimenti più radicali. E il secondo, il Di Maio andreottiano se non forlaniano, che lascia logorare la già fragile leadership dell’avvocato di Volturata Appula, il quale ogni giorno che passa vede sbriciolarsi la popolarità personale guadagnata durante i due governi, politicamente opposti, guidati nel triennio scarso 2018-2021.

“Il fatto che l’11 marzo scorso Conte sia stato votato solo da 38 mila su 125 mila iscritti è la controprova di come siamo messi”. E qui si pone un interrogativo molto pratico: come si farà a comporre le liste elettorali l’anno prossimo, alle politiche, se la mitica ‘base’ è ridotta al lumicino? “Con l’unico sistema fattibile, che tutti hanno già capito”. Silenzio. Tentativo di risposta: abolendo il divieto di terzo mandato, regola finora sacra che in realtà è in bilico da un pezzo? Altro silenzio. Chi tace – dice il detto – acconsente. In effetti, si tratterebbe di sbloccare la carriera ad infinitum di tutta la prima linea: dal ministro dei rapporti con il parlamento, Federico D’Incà, al presidente della Camera, Roberto Fico, alla viceministro Laura Castelli, agli ex ministri Bonafede, Toninelli, Fraccaro, fino naturalmente a lui, Di Maio. Quel che era un’aspirazione personalistica dei maggiorenti 5 Stelle diventerebbe una necessità materiale: con la riduzione del numero di parlamentari e il calo di voti già messo in conto, solo riproponendo la vecchia guardia l’ex apri-scatole grillino non rischia la figuraccia finale, ossia non avere neppure abbastanza persone con un minimo di seguito da candidare alle elezioni.

Inabissatosi il carisma di Grillo e con le tensioni sociali da spaventoso caro-vita alle porte, le preferenze a suo tempo rastrellate grazie al reddito di cittadinanza, specie al Sud, non basteranno a evitare un penoso ridimensionamento. “Senza contare”, aggiunge mesta la nostra fonte, “che dopo aver perso elettori a destra, ora li perderemo a sinistra, visto che non si notano differenze fra noi e il Pd, e nell’area più a sinistra qualche movimento c’è, come la neonata iniziativa di Elly Schlein (vicepresidente dell’Emila Romagna che dato vita a ‘Visione Comune’, ndr) che non sottovaluterei”. E Alessandro Di Battista, il Dibba intonso e attivissimo sui media? “Alessandro secondo me non ha ancora uno staff, una rete sua in giro per l’Italia. Altrimenti, almeno sul piano politico in senso stretto, non si capisce che cosa aspetti. Il problema è che internet, e noi lo sappiamo bene, non basta: servono i soldi e teste pensanti, oltre che le idee, per fare politica. E infatti noi non li abbiamo, nemmeno per le vicine amministrative”. Senza uomini, senza soldi e senza una strategia, il Movimento è immobile. In coma. L’eventuale certificato di morte potrà giungere fra un anno, alle politiche. Sic transit Grillo mundi.