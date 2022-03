Nato, quali sono le posizioni dei Paesi al vertice sulla guerra in Ucraina?

Forse mai come in questo caso, le parole avranno un peso così importante. Gli sherpa stanno lavorando, riga per riga, sul comunicato finale. L’impressione è che toccherà proprio a Biden cercare una mediazione, magari prendendo ancora qualche settimana di tempo. In questo caso gli alleati potrebbero confinare le armi chimiche tra le ipotesi da «monitorare» e nel documento valorizzerebbero, invece, le altre decisioni. In particolare l’invio di materiale per proteggere gli ucraini da radiazioni o agenti tossici; la costituzione di quattro nuovi battaglioni sul fianco Est; il ripensamento «strutturale» degli equilibri militari all’interno della Nato, con il baricentro che si sposta dalla Germania alla linea di frontiera, Baltici, Polonia e così via. La dinamica del confronto è un complicato gioco a incastri. In teoria ci sono solo due risposte adeguate alla gravità di un attacco putiniano con le armi chimiche: l’intervento militare in Ucraina o il blocco totale dell’export di gas e petrolio russo. Gli Stati Uniti sono favorevoli all’embargo (loro lo hanno già fatto), ma contrari alla spedizione militare; la Polonia direbbe sì alle armi e anche all’embargo; la Germania e l’Italia sono contrarie a tutte e due le strade; la Turchia è favore all’intervento e contraria al blocco di gas e petrolio. E così via. L’Occidente è chiamato a trovare una via d’uscita comune da questo labirinto. E con urgenza.