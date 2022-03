Per fortuna c’è il telecomando e li faccio secchi velocemente. SI.L’unica difesa è non guardarli. Tutto è guidato dall’audience, più litigano e più la gente guarda! Giriamo canale così capiranno il nostro dissenso

Solo in Italia si invita per tre volte consecutive in un mese Alessandro Di Battista in prima serata su La7.

Non capisco poi a quale titolo; con quale competenza; con quale credibilità; con quale ruolo ufficiale di cosa? Non è un ex premier; non è un ex segretario; non è un leader politico di niente. Invitarlo per fare cosa? Ascolti? Per fare tweet e lanciare hashtag solo con lo scopo di aumentare la visibilità del programma sui social?

Mi domando quando l’informazione italiana ha raggiunto questo livello di una bassezza infinita.

Informate i cittadini sui rapporti con la Russia?Informate i cittadini che qualcuno in questi anni ha svenduto il nostro Paese alla Russia e alla Cina?

Alessandro Di Battista in prima serata e tutte le sere Marco Travaglio nella fascia del pre serale fanno capire che forse si sta perdendo la voglia di informare pur di far parlare del proprio programma.

Dai GRULLI! conoscono la storia!!! Quale??? GRULLI non la conoscono o la mistificano e non so se sia preferibile l’una o l’altra opzione . P.S. Dibba non sa nemmeno parlare e troppo preso da sé stesso e dalle sue “mossette” lo osservi mentre parla… Sembra un’adolescente che ammicca a sé stessa davanti allo specchio. Questo si è assentato due anni facendosi i cavoli suoi, fa sapere che ha studiato, forse sul corriere dei piccoli o sul monello e si presenta il più sicuro proprietario delle verità politiche nonché commentatore politico di punta nelle tv nostrane, pieno di presunzione messo a tacere in ogni punto da lui affrontato, lui ha continuato imperterrito alzando la voce.Sprizza odio da tutti i pori e lo invitano senza alcun titolo, uso il telecomando, ma non è questa la soluzione. è insopportabile,ieri aveva la bava alla bocca e gli occhi di un fanatico esaltato e poi parla di pace,lui che dai palchi di mezza Italia ha sputato veleno su tutti gli avversari politici.Abbasso oggi e sempre i 5s.Ma che si cerchi un lavoro.

Però avete dimenticato che è uno studioso di grande levatura (è andato in loco sulle orme dei grandi rivoluzionari per conoscere cosa mangiavano, se andavano in bici o in moto) e ha scritto libri di una profondità tale che le umili menti tremano, balbettano per lo stupore!!!

Ho dovuto cambiare canale disgustato.Io mi sono chiesta il perché! Non solo in particolare Travaglio ospite dalla Gruber, conduce il gioco% se viene appena contraddetto, scaraventa fiumi di parole deridendo chi ha osato affrontarlo.Si. Basterebbe non guardare simili trasmissioni, purtroppo c’è ancora qualcuno che la guarda, possiamo capire chi sono !! Ma. Mica è cominciata ieri. È così da tanto tempo. Poi da quando rete 4 è diventata la rete di informazione di mediaset c’è tutto tranne che informazione. Segue la 7 e la RAI. Ormai tutti uguali. La 7 poi e’ una sorta di succursale del fatto quotidiano dove vengono sempre coinvolti.i vari pentastellati molto amati dal giornalaio travaglio. E un monopolio della setta di GRULLANDIA, che pensa che l’ arricchimento informativo politico riformativo popolare culturale sia migliore se viene da un fascio come Di Battista o da un diffamatore seriale condannato , che sparge fake tutte a favore del suo ventriloquo Grillo e da un falsari GIORNALAIO dal nome TRAVAGLIO. Equesto a me fa venite la pelle d’oca. ITALIANI BOICOTTATE TRASMISIONI TELEVISIVE E GENTE CITATA SOPRE. E PER IL BENE DI VOI STESSI E DEL ITALIA.

Per fortuna c'è il telecomando e li faccio secchi velocemente

