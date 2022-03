C’erano dei FOLLI al governo!!!che errore GRAVE abbiamo commesso!!!!!!!!!

Se si fanno domande inutili si ottengono risposte inutili. Per questo suole dire di non chiedere all’oste se il vino è buono, la risposta sarà scontata. “Cicero pro domo sua”, Cicerone parla a suo vantaggio, dicevano i nostri progenitori.

Ieri il Copasir ha ascoltato l’ex PdC Conte sulla vicenda del plotone militare russo che durante il lockdown scorrazzò in Italia per oltre un mese. I contenuti dell’audizione sono stati secretati, ma le dichiarazioni di Conte all’uscita, l’oste, e dei tre commissari grillini, gli ingenui avventori, sono state nette. “Ho riferito che non mi sono mai stati riportati elementi di criticità che possano far sospettare deviazioni inappropriate della missione al di fuori dell’ambito sanitario.” Se dice che il vino è buono sarà così”, confermano gli avventori di bocca buona.

Dire di non essere stato mai messo a conoscenza di elementi che possano far sospettare deviazioni non esclude che quegli elementi ci siano stati. Dice solo, nel tipico stile contiano, io non ne so niente.

Il punto è che il generale Enzo Vecciarelli, capo dello Stato Maggiore della Difesa in quel periodo, su quel fatto dice testualmente “I russi vennero nel nostro Paese per fare cose buone e altre meno buone. I russi provarono a fare anche altro, ovvero l’utilizzo di macchinari non omologati e mi fermo qui”.

E no, signor generale, non si fermi lì, ci spieghi cosa fossero le altre cose “meno buone” che i russi erano venuti a fare in Italia. Cosa “anche altro” provarono a fare? Che genere di macchinari non omologati introdussero in Italia e perché?

Nei giorni scorsi il ministro della difesa Guerrini è stato attaccato duramente dai russi, dopo avere dichiarato che il Ministero della Difesa e il suo Stato Maggiore faticarono non poco per costringere i militari russi a ridimensionare le loro intenzioni investigative. Come in precedenza, sempre per l’intervento della Difesa, avevano dovuto diminuire i componenti della missione da 400, che i russi sostenevano essere frutto dell’accordo diretto tra Putin e Conte, a poco più di 100.

L’accordo, sostenevano i russi, era che avrebbero dovuto “sanitarizzare” tutti gli edifici pubblici italiani. Immaginate un Ministero o un comando militare nelle mani per alcuni giorni di militari russi liberi di “sanitarizzare” ogni stanza, ogni archivio, ogni apparato tecnologico, senza alcun controllo.

Questo non è avvenuto solo per l’opposizione di Guerini e dai nostri militari, che non hanno perso d’occhio i russi costretti ad occuparsi solo di alcune strutture sanitarie.

Qualcuno degli italiani presenti alla prima riunione dopo l’arrivo, riferisce che il comandante della squadra russa, ospitata a nostro intero carico, si rivolgeva con tono imperioso ai nostri, immaginando forse che l’Italia facesse già parte dell’impero russo. Al diniego dei nostri militari di consentire il programma di “sanitarizzazione” più esteso, il comandante russo rispondeva irritato che quelli erano gli accordi presi direttamente da Putin con Conte. E sti caxxi, avrà pensato qualche rude nostro militare.

Può darsi che queste siano solo illazioni dei media. Resta il fatto che sono le uniche risposte plausibili, seppure non approfondite nel merito, alle affermazioni monche del generale Vecciarelli.

Che, forse, andrebbe audito dal Copasir, se non è stato già fatto, per chiarire il senso delle sue dichiarazioni.

Sono altre le domande da fare a Conte. Sia sulle forniture di presidi sanitari e non durante la pandemia, sia sui suoi rapporti con Putin in riferimento a questo episodio e a molto altro.

Non è certo il Copasir la sede adatta per una inchiesta da commissione parlamentare, che Italia Viva chiede da mesi.

Ora Conte tira calci sull’aumento delle spese militari dello 0,47% rispetto ad oggi. Un aumento che lui stesso confermò nel 2018 in sede Nato. Minaccia un voto contrario al governo su una materia resa ancora più delicata dalla guerra di aggressione della Russia, che non perde l’occasione di minacciare l’Europa.

La solita trovata miserabile a caccia di voti? Oppure il modo di unire l’utile, per lui, al dilettevole per vendicarsi una buona volta della cacciata dal governo?

Nell’un caso o nell’altro Conte conferma di essere un politico opaco, attento solo ai propri obbiettivi di potere personale, inaffidabile sul piano internazionale oltre che su quello interno.

Cosa risaputa anche dai suoi “amici”, che prende e lascia a seconda delle opportunità del momento, e che mette in cattiva luce l’Italia su entrambi i fronti. Alla larga da Conte.