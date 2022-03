NAZIONALE: FIGURACCIA MONDIALE

Tornando al miraggio inglese, dopo gli applausi il calcio italiano si è afflosciato affondando inesorabilmente, in perenne ostaggio di club indebitati fino al collo che inseguono modelli utopistici e superleghe milionarie; uno sport che paga decenni di arretratezza generale e strutturale, dirigenti improbabili, procuratori sanguisughe, genitori invasati, affari che girano nel torbido, settori giovanili (i vivai!) abbandonati e, soprattutto, bambini e ragazzini che non si divertono più al campetto, che non si innamorano più di questo meraviglioso sport. Altri interessi, altre mode. Nessuno si sporca più nella pozzolana. Dici Italia, quale? Quella di un campionato che non conta più nulla a livello europeo e dove giocano stranieri in larga maggioranza.

Troppi colpevoli dopo mesi a specchiarsi nell’acqua come tanti novelli Narcisi. E alla fine, il campo ti presenta sempre il conto. Salatissimo.