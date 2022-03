ED HA IL CORAGGIO DI SOSTENERE CHE. Non c’è dubbio che in questa vicenda ho peccato di mancanza di cautela”.

D’Alema e la trattativa per le armi alla Colombia, ruolo da lobbista ma non si può dire: “Nulla di illecito, ho peccato di mancanza di cautela”

Sulla vicenda sono in corso indagini della procura di Napoli. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, D’Alema spiega con candore riferendosi all’ex paramilitare Edgar Fierro: “Non ho controllato il curriculum del mio interlocutore. Mi hanno detto che era un senatore. Non c’è dubbio che in questa vicenda ho peccato di mancanza di cautela”.

D‘Alema D‘Alema, vedete solo uno come lui poteva spalancare le porte a Berlusconi, perché a lui piace fare soldi. E come? intrallazzi d’ogni genere, e si lo ammetta. Vendendo armi! E poi si lancia nel denigrare, contrastare, Renzi che stava scoperchiando i suoi intrallazzi che D’Alema stava tendando di relativizzare, secondo lui quanto di più assolutamente cristallino nei sui casi: E la mancanza da sempre di una sincera fede politica. LUI ha inquinato e inquina la nascita del pensiero politico italiano da 40 anni!!! Nulla di illecito. È tutto qui. È tutto quello che sa dire. Mozart avrebbe detto: Confutatis maledictis flammis acribus addictis! Una buona ragione per credere nella punizione eterna. Voca me voca me cum benedictis! By Zhs

I vecchi politici avevano di buono che per lo meno le loro vere intenzioni le sapevano ben celare. I Politici attuali che sgomitano tra di loro e spendono decine se non centinaia di migliaia di euro in campagna elettorale lo hanno scritto chiaramente in faccia le loro vere intenzioni. Non muoiono certo dalla voglia di andare li per fare gli interessi della gente. A meno che questa gente non sia se stesso i figli le mogli o eventuali nipoti.

Se quello che ha fatto D’Alema l’avesse fatto un esponente di ITALIA VIVA o RENZI sarebbero venuti giù i muri, dai titoloni su giornali e TV. Ma è D’Alema, e basta leggere l’intervista fatta dalla Lucarelli, una che (in teoria) avrebbe fama di non fare sconti a nessuno, che nel suo caso invece manco accenna a questa vicenda schifosa. Un partito serio (quindi NON il PD) doveva già averlo preso a calci in… proprio lì.

Il problema, non è SOLO lui che cerca di intrallazzare, ma chi è a capo della più importante azienda italiana, che glielo permette di fare! D’altra parte, le cariche che ricoprono sono venute dal PD, devono quindi essere riconoscenti! ma dai ma di cosa ci scandalizziamo, sono anni anni che funziona così, vi ricordate La Vitola e Berlusconi e le trattative con il sud America. il problema che ormai sono talmente abituati all’inerzia degli italiani di fronte a queste schifezze che quando li beccano con le mani nel sacco, non si imbarazzano neanche, e fanno anche bene, un popolo cosi rinco…ito si merita questo!

Massimo D’Alema nei primi anni 80 era considerato l’erede di Enrico Berlinguer, anche perchè militando nella fgci era capace di esprimere perfino qualche idea di sinistra. Poi con la prematura scomparsa di Berlinguer si era schierato convintamente con Napolitano e Veltroni per mettere fine alla più grande forza della sinistra europea, fino a trasformarla con la nascita del Pd nella nuova democrazia cristiana. Successivamente ha pensato di lasciare la politica per entrare nel mondo degli affari, dal quale è stato accolto a braccia aperte fino alla tentata vendita di armi e navi da guerra al governo di destra colombiano che le avrebbe utilizzate per reprimere i militanti della sinistra del paese, insieme allo stesso popolo sud americano oppresso dal solito governo maggiordomo dell’amministrazione Usa.

OK! Ora. Nel divenire dei curricula di tanti lobbisti terminali, non c’è nessuna contraddizione se si sa leggere documentatamente bene la loro storia. Nò, non c’è proprio nessuna contraddizione. La “sorpresa”, se così vogliamo chiamarla, è per chi non sa informarsi in modo obiettivo ed indipendente, cioè per quasi tutto un popolo che pende dalle labbra dei vari abbindolatori di turno. Ecco dove è il problema, è nella maledetta ignoranza della moltitudine, che, decidendo sotto l’influenza dei media artatamente farlocchi e dei persuasori più o meno occulti, mentre non è più sostenuta da una intellighenzia votata al popolo e contro l’ingiustizia sociale, determina colpevolmente la fortuna di venditori di scope porta a porta, e il disastro perpetuo del proprio paese.

Ma ora la moltitudine di brave e oneste persone che votano ancora pd&m5s, non hanno proprio nulla da dire a questi sedicenti “uomini di sinistra”. A furia di “mancanze di cautela”, questi fanno vita da nababbi. Essere buoni lo capisco ma farsi passare per fessi NO.

ED HA IL CORAGGIO DI SOSTENERE CHE. Non c’è dubbio che in questa vicenda ho peccato di mancanza di cautela”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo