Razov ci ha dato dei cani infedeli. Noi non siamo né cani né infedeli, ci stiamo comportando da amici, che nel momento di crisi sanno dire come stanno le cose, sanno dire se si sta sbagliando. La Russia è isolata perché non riconosce le amicizie. Dalle parole di Razov emerge un disprezzo per l’amicizia, come fosse una

sottomissione.

Indagare le ragioni della guerra è stato un imperativo morale contro l’irrazionale, contro l’accettazione della violenza incondizionata, ma le conclusioni sono già state sviscerate: non ci sono motivi adeguati a questa ignobile aggressione, se non la volontà di Putin di nascondere il fallimento nel gestire la Russia sempre più povera e in crisi. Nessuno minaccia l’esistenza della Russia se non il proprio governo.

L’”uccisione di Putin” è la raffigurazione simbolica di un cambio totale, non la morte di una persona specifica. Putin può benissimo ritirarsi a vita privata. Nemmeno il succedergli di persona analoga cambierà nulla. Serve una riflessione seria in Russia sui rapporti internazionali (e interni).

Prima del palesarsi della guerra, la Russia poteva sembrare un Paese in cambiamento, con un’oligarchia di transizione, e ora?

L’atteggiamento di fare “specchio riflesso” alla Nato e alle democrazie, come i bambini, non aiuta. Forse per i Russi è un gioco questa guerra, per dimostrare apparenti incoerenze dell’Occidente, ma le armi non sono giocattolo e i morti sono scritti sulla coscienza dei Russi.

L’ambasciata russa denuncia ‘La Stampa’. Draghi: “Illiberali” Esposto per “istigazione” dopo un articolo su Putin, solidarietà da governo e partiti. Il direttore Giannini: “Non prendiamo lezioni da chi fa stragi”

“Non prendiamo lezioni da un regime illiberale che fa strage di umanità e di verità”. Il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, risponde con fermezza all’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razof, che ieri ha convocato i giornalisti davanti al tribunale di Roma per comunicare di aver denunciato il quotidiano di Torino, che alcuni giorni fa ha pubblicato un articolo dal titolo Guerra Ucraina -Russia: se uccidere Putin è l’unica via d’uscita. “Istigazione a delinquere ed apologia di reato”, le accuse rivolte al giornale da Mosca.

Solidarietà alla Stampa è stata espressa dal premier, Mario Draghi (“la libertà di stampa è nella nostra Costituzione”); dal ministro degli Esteri. Luigi Di Maio (“avanti senza censure”); dal presidente della Camera, Roberto Fico; dal ministro della PA, Renato Brunetta; dal leader Pd, Enrico Letta; dal presidente di M5S Giuseppe Conte; dal segretario di Azione, Carlo Calenda; da Italia Viva, da Leu, da Coraggio Italia e da Fratelli d’Italia. Praticamente l’intero arco costituzionale. E istituzionale. “Uno splendido articolo del forse più grande inviato di guerra in Italia, Domenico Quirico – sottolinea Giannini – raccontava una tesi ricorrente, che alberga addirittura in molte cancellerie, secondo la quale a questo punto della guerra forse la cosa migliore da fare sarebbe uccidere il tiranno”.

A piazzale Clodio, Razof ha sciorinato la semantica russa “dell’operazione speciale” in risposta alle domande sulla fine della guerra: “Prima finisce e meglio è”, ha detto accomunando il suo sentimento di “rammarico per le sofferenze che provano i civili” con le medesime sensazioni provate “negli ultimi 8 anni, quando vedevo ciò che accadeva in Donbass. Sapete che sono morte 14 mila persone tra cui tantissimi bambini?”.

L’ambasciatore ha anche detto di essere “preoccupato per gli armamenti italiani che saranno utilizzati per uccidere i militari russi”, ma è convinto, a proposito dei rapporti tra Russia e Italia, “che anche questa crisi andrà via, mentre gli interessi nazionali rimangono sempre”. Poi il riferimento ai sospetti sugli aiuti arrivati dalla Russia all’Italia durante la pandemia: “Abbiamo teso una mano di aiuto agli italiani e se qualcuno vuole mordere questa mano ciò non fa onore”. Infine il suggerimento ai giornalisti presenti di riportare le sue parole “con ottimismo”. “Quella di Sergey Razov – ancora la replica di Giannini all’ambasciatore – è una minaccia bella e buona. Amiamo la libertà e continueremo a difenderla nonostante tutte le intimidazioni perché sappiamo di stare dalla parte giusta della storia. Solo nel mondo alla rovescia di ‘santa madre Russia’, quella che piace tanto a Putin, può accadere che un ambasciatore di un Paese che ha decretato la più sporca guerra contro una democrazia liberale come l’Ucraina possa intentare una causa contro un giornale responsabile solo di raccontare quello che sta succedendo”.

L’ambasciata russa denuncia ‘La Stampa’. Draghi: “Illiberali” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo