Parliamo di pace e prepariamo la guerra!!! Chissà, anche i latini lo sostenevano : ” Si vis pacem, para bellum” ( Se vuoi la pace, prepara la guerra!!) Speriamo sia di buon auspicio!

Il 25 Marzo è stato un giorno significativo per il vertice NATO a Bruxelles.

Potrebbe cambiare le sorti

della guerra in Ucraina

Ci sono le misure da adottare nel caso in cui la Russia utilizzi armi nucleari, cibernetiche o chimiche, che sono state discusse..

Anche proposte concrete da parte della Polonia.

Auspicano in un invio di truppe alleate in missione di pace, ovviamente armate e pronte a rispondere ad eventuali attacchi dei russi

È una linea respinta da molti, ma della quale si è parlato.

L’ adesione dell’ Ucraina alla NATO, non è in agenda, ma importante è sviluppare strategie comuni per rafforzare il sostegno al Paese!

Ci sarà un aumento significativo di presenze sul fianco orientale dell’ Alleanza.

La NATO oggi è più attiva che mai.

Ci sono otto battaglioni multinazionali sul fianco orientale dal Mar Baltico al Nero. Quattro nuovi, dispiegati in Bulgaria, Slovacchia, Romania e Croazia.

Diventano sempre più operativi e sono già lì.

L’ Italia rafforza il suo impegno in Romania.

Gli Stati Uniti hanno 100.000 soldati in Europa, in allerta elevata.

Prosegue il programma Cold Respons 22, con 30.000 soldati e 200 aerei provenienti da 25 Paesi, in esercitazione in Norvegia.

La Marina turca e quella americana, navigano nel Mediterraneo.

La NATO è presente su tre fronti.

Poi ci sono 3 miliardi già inviati a Kiev.

Intensificare oggi tutti gli sforzi, vorrebbe dire attrezzarsi per i miracoli!

Ahimè venti di guerra. Questo è stato il Vertice di ieri!