PROPONGO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO IMPERDIBILE La moralità della resistenza ucraina

Si tratta di parole definitive sulle ragioni della resistenza ucraina, che condivido pienamente e faccio mie, come risposta a tutte le obbiezioni che alcuni, anche qui, mi hanno rivolto.

Se pacifisti, neutralisti, arrendevoli, equidistanti, terzisti, riduzionisti, giustificazionisti, tutti a senso unico, sollecitano risposte le trovano qui.

I filorussi negazionisti, più o meno coperti, continuino invece a sperare nei cingoli con la “Z”

Le parole di Calamandrei , padre costituente una risposta a chi dice che l’Ucraina deve arrendersi. Le armi alla resistenza non ci arrivarono dall’aria. Quindi giusto aiutare la resistenza Ucraina.Un articolo da leggere e meditare.Quanti falsi buonisti e moralisti chiedo la resa di un popolo,alloro posto,mi vergognerei.Onore al popolo Ucraino che combatte per la libertà e la democrazia,e smettiamo una volta per tutte di essere ipocriti,ma staiamo anche molto attenti ai nemici che abbiamo in casa e che hanno tentato di vendere il ns paese al nemico.Meditate gente.Sono concetti che in tanti, ognuno come può, stiamo portando avanti da un mese.

Dami retta:si lo scrivo io, anche se sono nessuno.

PROPONGO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO IMPERDIBILE.Dami retta:si lo scrivo io, anche se sono nessuno. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo