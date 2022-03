Quando #Conte era premier voleva alzare le spese militari. Ora che fa il capo grillino promette il contrario. Questo è il populismo ipocrita di chi usa il dramma della guerra per un dibattito interno al proprio partito. Tristezza.

M.E.B, quello che diceva il CONTE con non mi interessa, E quello che FAI NOTARE TE adesso mi trova d’accordo, in Italia abbiamo problemi Seri seve reagire a questi INDIVIDUI e andare fini in fondo a queste situazioni. Ne va della nostra, scarsa ma ancora DEMOCRAZIA

M.E.B. purtroppo l’Italia merita questi soggetti. Mi dispiace solo dei Nostri nonni, che hanno dato la vita per avere il nulla. Pochezza della società attuale. Basti leggere i commenti che hai ricevuto. Opportunismo e voltagabbana, sono degli scappati di casa, senza ne una storia politica, ne una visione, non hanno le idee chiare sul nulla. Si, veramente sconcertante .E solo paura che qualcosa venga a galla, Questo dimostra quanto si pilotato il bidello Conte, uno dei tanti portavoce del movimento, nulla più ..per me è sempre più patetico non trovo altro aggettivo.. per definire la Pochette..Meb, quello che diceva con non mi interessa, quello che dici adesso mi trovo d’accordo, in Italia abbiamo problemi Seri

Questo è il populismo ipocrita e fascista, CHE PUO FAR MOLTO MALE ALLA NOSTRA DEMOCRAZIA. ultima modifica: da

