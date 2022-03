CONTE, LA MATRIOSKA.

GENTE DI GRULLANDIA.Bisogna che lo ammettiate:Conte non sa cosa dice.Tanto confuso quanto ambizioso.È un tecnico (o professionista) di cultura modesta.Destinato all’autodistruzione. “Ma chi è Conte? Da dove viene?” – mi sono posto queste domande appena il tizio è apparso sulla scena – purtroppo siamo stati pochi, molto pochi – evito di esprimermi sui tanti, troppi, che a vario titolo lo hanno venerato e considerato una “persona per bene”, “un moderato” BO IO LO CONSIDERO UN RUFIANO LECCA CULO MARRAIUOLO UNA MATRIOSKA CHE SI ADATTA AL OCCORENZA PUR DI FARSI NOTARE, MA ORA SI NOTA SOLO IL SUO EGO E LA SUA INCOERENA E INCOMPETENZA. Un essere scivoloso come una serpe , dignità zero, sostanza zero, apparenza tanta. Un uomo inutile ma proprio per questo pericoloso come tutti gli ignoranti che lo votano o lo osannano. Conte è un ESSERE IMMONDO molto PERICOLOSO E NEMICO DEL POPOLO ITALIANO.

Meno male che per tanti è stato il miglior Presidente del Consiglio degli ultimi trent’anni. Però ci dovrebbero spiegare come mai i russi con la scusa degli aiuti per la pandemia hanno scaricato a Roma macchinari che non si sa a cosa servissero. Tanto è vero che alcuni dissero tanto ” valeva pagarli questi aiuti ” solo Conte sa. Ma prima o poi i segreti cadono. E’ sempre stato un traditore del ns paese,questo bisogna dirlo alle vedove/i e al pd o conte o morte.

Permettetemi un discorso per voi GENTE DI GRULLANDIA direte! Antidemocratico…Ma voi 5 stelle soiete una zavorra che ci portiamo adosso da 4 ANNI, hanno fatto più danni loro e salvini in un anno che le locuste in un secolo, sono un movimento senza paternità e senza basi politiche con un comico, che faceva ridere, poi Thelma e Louise andando a Parigi dai gilet gialli, trovarono terreno pianeggiante, mi ricordano barboncini nani che cercano carezze per strusciarsi nei banchi con le ruote quindi più che il poverello conte coniglio uscito dal cilindro, sarebbe da mandare a far in c… Rousseau e le cazzate conseguenti.

CONTE, LA MATRIOSKA.

Nel 2018 il vertice Nato ribadì l’impegno dei Paesi aderenti a spendere il 2% del Pil per la difesa comune, assunto nel 2014, ma mai attuato.

Giuseppe Conte, come capo del governo italiano, votò a favore. Stava facendo amicizia con Trump e non voleva contraddirlo.

Poi è diventato amico anche di Putin e non volendo contraddire neanche lui ha combinato pasticci coi russi.

Fatto sta che alla Camera il M5S vota l’aumento delle spese militari. Ma dopo qualche giorno Conte ci ripensa e dice che al Senato non lo voterà?

Cosa sarà successo nel frattempo per fargli cambiare idea?

In quei giorni i russi, arrabbiati e delusi, fanno intendere che se raccontano come sono andate realmente le cose nel noto viaggio del gruppo di militari russi in Italia, pochi operatori sanitari, ma tanti ufficiali che sostenevano di avere avuto l’autorizzazione di “sanitarizzare” tutti gli uffici pubblici del nostro paese in base ad un accordo fatto direttamente da Putin e Conte, qualche testa in Italia salterà.

Conte dice “tutto regolare” ci aiutavano per la pandemia.

Smentito dal generale Enzo Vecciarelli, capo dello Stato Maggiore della Difesa in quel periodo, che su quel fatto dice ““I russi vennero nel nostro Paese per fare cose buone e altre meno buone. I russi provarono a fare anche altro, ovvero l’utilizzo di macchinari non omologati e mi fermo qui”.

Quali sono le cose meno buone? Le altre cose da fare? Quali i macchinari non omologati?

Forse, chissà, tra il voto della Camera e quello prossimo al Senato Conte si sarà ricordato qualcosa di “meno buono”?

Voleva mantenere il controllo dei Servizi segreti, ricordate?

Ma chi è Conte? Da dove viene? Dove ci stava portando prima che Renzi lo fermasse? E adesso dove vorrebbe portarci?

Conte è una Matrioska, ne scoperchi una e ce n’è subito un’altra dentro e così via.

CONTE, LA MATRIOSKA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo