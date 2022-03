Conte, impegnato a farsi rieleggere capo dei 5 Stelle, in uno spot spiega agli iscritti che non si accontenterà del 50 per cento più uno dei consensi, ma è l’unico candidato in corsa…Questi sono abituati a giocarsi le partite con un solo calciatore in campo, anche se scadente.Sara’ una grande vittoria!!!! Che dichiarazione da buffone, è l’unico candidato e non può che risultare eletto. È così che si fa a casa dello zar ha imparato bene la lezione.

Hanno imparato dai loro maestri russi… Che fatica essere unico votatelo visto che avete così fiducia in questo uomo, ricordiamo sempre che era “l’unico riferimento della sinistra”, così parlarono Zingaretti e ditta.Non dobbiamo scordarlo maiiii, fosse solo per aver fatto cadere Conte e non averlo adesso, in questi tragici frangenti, confermo la mia eterna gratitudine a Renzi.

Speriamo che abbia l’ unanimità . Poi no al 2% alle spese militari , cade il governo , di conseguenza elezioni . Bè voglio proprio vedere se quei scappati da casa dei 5s siano disposti a perdere mediamente un centinaio di migliaia di euro a testa .

Peggio ancora se si accontenterà del 90% sul 50 % dei votanti iscritti.Percentuali simili ebbe in agosto 2021. Altro che plebiscito!E non successe nulla .Doveva solo vergognarsi e andarsene. Ma è risaputo ,ormai ,che è un poltronaro senza dignità. Ritirati che e’ meglio hai già rovinato abbastanza.

Deduzione intelligente per grillini deficenti: Se c’è un solo candidato, quelli che non lo sostengono perché dovrebbero andare a votare ? Siccome su 100 elettorali 30 non ci vanno, vuol dire che conte tacchia dovrebbe andare a nascondersi.

Bella la democrazia diretta in salsa grillina: o così, o Pomi’. Ma mica per la prima volta, questa è la seconda. Si aumenta il numero delle votazioni, ma sempre per la stessa persona. A quando la terza?

CONTE! PIENO CONSENSO O MI DIMETTO! PECCATO SIA L'UNICO CANDIDATI.Hanno imparato dai loro maestri russi…

