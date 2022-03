Bisogna essere realisti Biden ha detto quello che pensa la gran parte del mondo intero, il problema è che così non si riuscirà mai a saltare fuori. Questo discorso è di una normalità sacrosanta, perché è la pura verità di quello che si vede e di quello che fa un despote tiranno. Putin ha preso una grande cantonata e si spera che si ravveda al più presto per finire questa triste storia.

Vedo molti italiani che sostengono Putin e si oppongono a Biden? ANDATE a Mariupol, Kharkiv, Chernihiv (io ci sono andato) e guardate cosa stanno portando i russi… Morte, fame e sofferenza umana… L’Ucraina resisterà in questa guerra. Gloria all’Ucraina !

Putin è la disgrazia e la rovina del popolo russo e non solo russo…Basta conoscere la sua storia e come è salito al potere, e come lo ha mantenuto, per non essere d’accordo. Un regime dove le voci che non seguono le sue direttive vengono messe a tacere con le buone o con le cattive. Dobbiamo fare in modo che a Putin non gli rimanga altro che dimettersi. Ogni cittadino russo deve sapere che a causa di Putin in Ucraina c’è in questo momento una guerra, GUERRA sanguinosa, un massacro, un genocidio. SERVE Pace, pace, pace, pace, pace….non abbiamo bisogno di alimentare ulteriori screzi.. MA! Putin va fermato e punito, è un personaggio che è molto abile ad ottenere quello che vuole senza farsi alcuno scrupolo, è un mostro sotto sembianze umane, un essere che gira la frittata sempre dal suo punto di vista, ma in primis va salvata la popolazione ucraina

Il discorso di Biden a Varsavia: “Putin è un tiranno, non può rimanere al potere.

Varsavia, 26 marzo 2022 “Un dittatore che vuole ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore della gente per la libertà, per amor di Dio, quest’uomo non può restare al potere”, così il Presidente Biden nel corso del suo discorso a Varsavia.

l presidente americano cita Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura”. Ma avverte: “Sarà una lunga battaglia per la libertà. Prepariamoci”

Vladimir Putin è “un dittatore che cerca di ricostruire un impero”, “quest’uomo non può restare al potere”. Dico io( come farà il russacchiotto Orsini senza in tiranno mafioso Putin?)

BIDEN prosegue; “Prepariamoci a una lunga battaglia per la libertà”. “La Russia minaccia di portare decenni di guerra”. “L’Ucraina è in prima linea nella battaglia per la libertà”. E “il mio messaggio per i cittadini ucraini” è “noi siamo con voi, punto”. Sono alcuni dei passaggi più salienti del discorso del presidente americano Joe Biden in Polonia. Un discorso pronunciato, a un mese dall’invasione russa dell’Ucraina, in un luogo simbolo: il Castello reale di Varsavia, che fu distrutto dai nazisti nel 1944 e solo negli ultimi anni è stato interamente ricostruito. Biden ha iniziato il suo discorso citando Papa Giovanni Paolo II: “‘Non abbiate paura’, queste furono le prime parole del primo discorso del primo Papa polacco dopo la sua elezione nell’ottobre del 1978. Parole che hanno cambiato il mondo”.

La Russia sta “strangolando la democrazia” e vuole farlo “non solo in casa sua”, ha dichiarato, accusando Putin di voler riportare il mondo “agli orrori della guerra mondiale”. Putin ha “l’audacia” di dire che “ha ragione” ma “non ci sono giustificazioni per l’invasione dell’Ucraina”. E ancora: “L’Occidente è più forte e più unito che mai. Non c’è dubbio che questa guerra è già un fallimento strategico per la Russia”.

La “colpa è solo di Vladimir Putin”, “non deve neanche pensare” a toccare un centimetro del territorio della Nato. “Abbiamo un obbligo sacro” nell’articolo 5 del trattato dell’Alleanza. “Un criminale vuole dipingere l’allargamento Nato come un progetto imperialista che punta a destabilizzare la Russia. Niente di più lontano dalla verità. La Nato è un’alleanza difensiva”. Biden ha ribadito che le forze americane “non sono in Europa per entrare in conflitto con le forze russe. Le forza americane sono qui per difendere gli alleati Nato”. “Non provate a invadere un singolo centimetro del territorio Nato”, ha dichiarato Biden, alzando il tono della voce in quello che è, finora, il momento più intenso del suo discorso da Varsavia. Biden ha, però, aggiunto che i soldati americani non andranno in Ucraina, perchè non è un Paese Nato. “Questa guerra – ha aggiunto – è già un fallimento strategico per la Russia. Avendo perso un figlio, io so che non c’è pace per chi ha perso un familiare”.

“Non è il popolo russo il nostro nemico”, ha aggiunto infine, dopo aver sottolineato che le sanzioni economiche alla Russia hanno ridotto il “rublo a macerie”, giocando sulle parole “ruble”, rublo, e “rubble”, macerie. Biden ha anche lanciato un appello pubblico ai leader europei a liberarsi dalla dipendenza energetica di Mosca. “L’Europa – ha detto – deve mettere fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili della Russia. Noi, come Stati Uniti, la aiuteremo”.

Prima del discorso, il presidente Usa è stato informato sui missili russi vicino Leopoli, non lontano da Varsavia. A Leopoli sono state registrate tre esplosioni e una colonna di fumo si è alzata da un impianto di stoccaggio di carburante.

Il discorso di Biden a Varsavia: “Putin è un tiranno, non può rimanere al potere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo