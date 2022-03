Il Papa è indignato, ma se un popolo resiste può uccidere l’invasore?

Come avevamo previsto (e sperato) in pochi, la triste armata del signor Putin è in rotta, i soldati bambini un po’ piangono e un po’ stuprano e hanno cominciato a lasciare il campo. Secondo gli ucraini le defezioni aumentano sia sotto forma di defezione che di passaggio nel campo nemico, cioè dell’esercito di Kiev. E che la resistenza vinca, si misura dal fatto che nessuna città ucraina è stata mai stabilmente conquistata, a cominciare dalla martirizzata Mariupol, data da dieci giorni in mano nemica, ma invece la vediamo: è ferita e sanguina da ogni maceria, ma è libera. Il fatto più geopolitico che emerge dopo un mese di invasione barbarica è il fattore umano: non esiste arma, piombo, cingolo e fucile che possa avere ragione della volontà di chi resiste, a meno che l’invasione non decida di vaporizzare, sciogliere nell’acido, imputridire con piaghe i resistenti. E quando chi invade è armato ma non ha nulla nel cuore che lo muova è militarmente inutile.

I soldatini di Putin non sono stati motivati e la perenne accusa secondo cui l’Ucraina sarebbe piena di nazisti, non scalda nessuno: c’è gente che a casa propria pensa parla canta e veste da nazista? Fatti loro. E i soldati bambini mandati da Mosca seguitano ad arrendersi o morire. Non vedrete in genere nelle televisioni italiane gli stessi filmati che potrete vedere su al-Jazeera, sulla televisione cinese, israeliana, rumena, polacca o dei Paesi baltici. Non so perché ma sugli schermi italiani si vedono immagini sempre tollerabili, palazzi già distrutti, ma mai mentre ardono facendo urlare la carne umana, pianure abbrutite dalle bombe ma raramente i cimiteri di ferraglia cingolata con due, trecento carri russi squinternati, abbandonati, talvolta esplosi ma spesso semplicemente morti stecchiti come bestie del giurassico. E i civili che camminano in famiglie circospetti nelle loro strade imbracciando il fucile, padre madre e nonni, talvolta i bambini più grandi.

Che cosa succede in quei roghi e in quei campi di sterminio di bambini, prima che le telecamere riprendano ciò che è già morto? I nostri network preferiscono l’eleganza formale, poca brutalità e molti dubbi esistenziali: è giusto dare a chi è inseguito da uomini armati di lancia, degli scudi per difendersi? Si, no, segue dibattito. E il dibattito è davvero incredibile da noi in Italia: si discute seriamente, da parte di persone serissime, se fosse o no il caso che gli aerei americani e inglesi di notte paracadutassero ai nostri partigiani le armi con cui combattevano i nazisti. Ma non si sarò così fomentata nuova guerra e violenza? E vero. Si fomentò. Quando gli attentatori di via Rasella a Roma uccisero con una bomba in un cassonetto da Rosario Bentivegna mentre sua moglie Carla Capponi accendeva la miccia, ne venne fori una strage per cui i tedeschi, convenzione di Ginevra alla mano, pretesero di fucilare dieci ostaggi per ogni tedesco ucciso ma eccedettero nella vendetta e ne uccisero alcuni in eccesso e per quelli furono condannati. Quando la Resistenza combatte col popolo, deve o no uccidere l’invasore? I Viet Cong e prima di loro i Viet Minh facevano bene o male a combattere con armi molto offensive e poco difensive contro i francesi prima e gli americani dopo?

Le risposte sono sui libri di storia, che però il Santo Padre, essendo un argentino figlio di piemontesi che giocava pacificamente a calcio lontano dall’Europa ma non troppo lontano dai generali assassini, dà prova di generosa indignazione e lo fa con parole e toni e slancio e tensione morale tale che alcuni giornalisti hanno scambiato quella sua ripulsa violenta e disgustata per le malvagità perpetrate dagli invasori dell’Ucraina, per un cambio di rotta: se il papa è così verbalmente violento contro gli assassini, certamente sarà felice se le vittime potranno opporsi e difendersi: dunque (hanno pensato alcuni) il papa ha cambiato idea ed è a favore dell’incremento di budget militare e dell’invio delle armi ai condannati a morte. Ma era una illusione logica, era come quando ci si chiede che cosa sarebbe successo se usando una macchina del tempo tornasse indietro e ammazzasse in culla baby Adolf Hitler. Il piccolo Hitler non deve essere ammazzato dice il papa. E le armi gli fanno schifo, il loro uso, la loro fabbricazione e il fatto che possano essere distribuite ai morituri., Lu del resto andò a Cuba dove disse messa su un sagrato decorato dalle foto del Che e Fidel ben armati di mitra, che avevano fucilato senza pietà, ma quella era una faccenda iconografica, che non fa male alla salute come invece fanno male certe sigarette e le armi. Quindi si suppone che il papa non voglia vedere spettacoli tanto feroci come la morte dei disarmati e chiede che la televisione sia spenta e non diffonda immagini.

Il Papa è indignato ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo