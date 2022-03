Meravigliosa e commovente testimonianza.Grande esperienza… Stare lì si capiscono le sofferenze di quel popolo…

Noi di Italia Viva non siamo opportunisti come il M5S con il suo interlocutore l’avvocato del popolo perché io non so chi sia uno che è stato messo lì per opportunità e non votato dagli Italiani

OK LASCIAMOLI NELLA LORO MERDA E VENIAMO A NOI. GRANDE ITALIA VIVA.Queste esperienze, ti cambiano per sempre! Io le ho toccate con mano vanti giorni fa.Grande esperienza… Stare lì si capiscono le sofferenze di quel popolo… Conte ed i suo accoliti stanno approfittando della guerra per propri interessi elettorali… Dorebbero essere lì per poi mordersi la lingua sugli armamenti. Sono testimonianze che vengono dal cuore! E noi renziani le apprezziamo molto! Siamo orgogliosi, perché noi siamo diversi ! Sempre vicini e pronti ad asciugare le lacrime di chi soffre!! cercando di capire,senza pregiudizi !

La sensibilità dei nostri parlamentari di ItaliaViva la conosciamo. Non avrebbero nemmeno bisogno di andare sul posto per empatizzare con la sofferenza del popolo ucraino. La loro testimonianza è tuttavia necessaria affinchè possano contrastare con la forza dell’ esperienza diretta, le fandonie raccontate in tanti talk show, laddove non si prende posizione e addirittura si considera il popolo ucraino ed il loro valoroso Presidente Zelensky, colpevoli di non arrendersi di fronte alla spaventosa barbarie russa. Stamattina a Radio Leopolda ho sentito la voce commossa della nostra Bellanova. Brividi pensando a quei bimbi, a quelle donne che debbono lasciare i loro figli….e se fossero i nostri cosa faremmo? Cercheremmo di portarli in salvo a qualunque costo, anche a costo di affidarli a sconosciuti e non sapere se li rivedremo più, nella speranza della loro salvezza. Ma di fronte ad un massacratore di innocenti, di fronte ad un invasore senza scrupoli ci arrenderemmo? NO, almeno lo spero. Spero che il nostro non sia un popolo di codardi pronti a cedere il passo all’ aggressore nella speranza di salvarsi la vita, perchè se è vero che la nostra Costituzione all’ art. 11 dice che l’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, all’art. 52 recita: “La difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino.” Perchè mai dovremmo pretendere che un popolo libero che difende la sua Patria dovrebbe arrendersi? Per dormire tranquilli? Per sperare che una volta schiacciato il popolo ucraino Putin si senta saziato della sua sete di potere e lascerà tranquilli tutti gli altri? Possibile che non si capisca che l’Ucraina sta combattendo per tutti noi? Putin vuole rifare la grande Russia e non si fermerà. Non l’ha fatto con la Crimea, non l’ha fatto con la Cecenia e non lo farà con gli altri popoli limitrofi. Il popolo Ucraino sta combattendo per la Democrazia che riguarda il suo popolo ed anche tutti noi. QUANDO LO CAPIREMO SARA’ TROPPO TARDI. BISOGNA FERMARE IL DESPOTA SUBITO!!!

Teresa Bellanova , Nicola Danti, Ettore Rosato, Laura Garavini e Massimo Ungaro, sono ai confini fra Romania ed Ucraina. Una delegazione di Italia Viva , che si è recata li, per incontrare e supportare le Associazioni di volontariato impegnate negli aiuti al popolo ucraino, e parlare con loro.

Molti gli italiani che le compongono.” Siamo orgogliosi di essere europei per l’ accoglienza che viene riservata a chi scappa dalla guerra e lascia tutto dall’ altra parte per portare spesso, in salvo i figli.”

C’ è un ponte che separa Romania ed Ucraina e quando lo attraversi. non puoi risparmiarti le lacrime! .

Ci sono tanti giocattoli, vengono messi in continuazione per i bimbi che passando, possano prenderli. Un modo per attutire il dolore!

Facile parlare dalle nostre case calde o insinuare nei talk che è propaganda messa in atto dal popolo ucraino! Poi arrivi sul ponte e capisci! Vedi donne e bambini con sul volto il dramma che si portano appresso. Bella la solidarietà che li accompagna.

Quello che colpisce è la dignità delle donne ucraine, di tutte queste vite spezzate !” Teresa è commossa! Tutti loro, quando torneranno, porteranno nel cuore questa forte esperienza, che comunque andrà a finire, lascerà una cicatrice! E la vita non sarà più la stessa! Grazie a tutti voi amici, per averci trasmesso questa pagina brutta di una storia attuale che non avremmo mai voluto ascoltare!

Meravigliosa e commovente testimonianza.Grande esperienza… Stare lì si capiscono le sofferenze di quel popolo… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo