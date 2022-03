È una sinistra che appoggia un regime fascista. Che schifo…. Povera sedicente sinistra!!!!

MA CARO COFFERATI DEVO COREGGERTI: Non la sinistra, ma i comunisti la pensano cosi, distinguiamo. Fascisti e comunisti pari sono. Chi si difende è guerrafondaio….Chi si arrende ad un invasore è un pacifista…Il mondo alla rovescio. Una sinistra che ha sempre sostenuto la Resistenza non può pensarla così! Hanno preso vagonate di rubli per decenni e sanno benissimo che se non cercano di mitigare le attività di contrasto alla violenza russa, Il CRIMINALE PUTIN si quello si vendica. comunque Io la sinistra non la vedo più da anni.. Che brutto virus questo che ha colpito gli ex di sinistra! Peggio del covid

Sergio Cofferati: “Che sinistra è una sinistra non solidale con gli ucraini? Senza armi come si difendono?”

L’ex capo della Cgil interviene nel dibattito sull’equidistanza e il pacifismo e si schiera con la linea del Pd di Letta.

“Che sinistra è una sinistra che non è solidale con un popolo aggredito e che non cerca di aiutarlo in tutti i modi?”. È l’interrogativo che si pone Sergio Cofferati, in una intervista a Il Corriere della Sera parlando della guerra in Ucraina e degli aiuti militari. “Non capisco la contrarietà al fatto che i Paesi dell’Unione europea e, di conseguenza, anche l’Italia, abbiano dato le armi agli ucraini: senza, come fanno a difendersi?”.

Secondo Cofferati, “l’equidistanza viene giustificata con argomenti assurdi: perché questa guerra terribile termini, come tutti vogliamo, bisogna evitare che i russi si impadroniscano dell’Ucraina. Anche l’efficacia delle sanzioni, che deriva dalla loro qualità e dalla determinazione con la quale si mettono in campo, viene rafforzata se in parallelo si aiuta la resistenza ucraina”.

