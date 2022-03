Guerra Ucraina, Casini: “Non credo che la pace dipenda dalle parole di Biden”

Putin non vuole essere accerchiato dalle democrazia – “Non è uno sprovveduto, non ha paura di essere accerchiato dalla Nato, sa benissimo che non sarebbe mai arrivata all’Ucraina. – ha concluso Casini – Il suo problema è che non vuole essere accerchiato dalla democrazia. Per la Russia non è accettabile un’Ucraina democratica, perché prima o poi il ‘contagio della democrazia’ si avvicina ai confini russi e li travalica”.