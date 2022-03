DAL MIO PUNTO DI VISTA UMBERTO MOSSO HA FATTO UN Analisi perfetta ed ineccepibile… tutto il resto del chiacchiericcio (tipo quello del prof.Orsini nei vari talk show) può andare bene per le discussioni nei bar.

Lo zar non ha alcuna intenzione di fermarsi e accontentarsi a mio parere…se ne faccia una ragione pure il prof dalla faccia d’angelo.

PUTIN: Ormai va avanti per disperazione, nessuno crede ormai che la Russia possa ottenere nessun risultato, ormai si ritirano e basta. Meglio cosí, piú russi fa ammazzare più sarà difficile per lui mantenere il potere.

ORA PER LA UE.Urge pianificare : STATI UNITI D’EUROPA con un assetto di Governo a pieno titolo con Ministeri di Portafoglio e Ministeri di Rappresentanza .Solo così l’Europa sarà considerata nel mondo civile e democratico,e l’Europa, prenda lezione da quanto è accaduto, e deve dimostrarsi unita ed autonoma, lo capiscano all’interno degli Stati che la compongono; lo capiscano nei partiti in Italia ed i vari jolly che li dirigono ed hanno un peso

LE PAROLE PER DIRLO.

Oltre una settimana fa Zelensky dichiarò di rinunciare a chiedere l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Aggiunse anche che era pronto a cercare con la Russia le condizioni di reciproca sicurezza per la Crimea e soprattutto per il Donbass. Silenzio dei Russi.

Ieri ha rilanciato facendo un ulteriore passo avanti, dicendosi disposto a sancire la neutralità dell’Ucraina a condizione che sia garantita da tutte le principali potenze mondiali, compresa la Russia, e siano riconosciute all’Ucraina tutte le prerogative di uno Stato indipendente. Confermando la disponibilità a trattare sul Donbass.

Tutto questo da una posizione che non vede l’Ucraina perdente anche sul piano militare e in una situazione di stallo della guerra di aggressione russa, che si rivale con massicci bombardamenti, massacrando la popolazione civile, colpevole di resistere o appoggiare la resistenza contro l’esercito invasore.

Con quelle dichiarazioni Zelensky ha fatto cadere le motivazioni ufficiali della guerra di Putin. Ha offerto alla Russia un terreno concreto di trattativa per la pace.

Almeno di un cessate il fuoco, che non è l’aggredito a poter dichiarare unilateralmente o concedere.

Nelle parole di Zelensky c’è la conferma che le motivazioni della guerra di Putin erano false, solo un pretesto per attaccare l’Ucraina considerandola un test sulla capacità dell’occidente di resistere alle sue mire espansionistiche.

Se il test andasse a buon fine avrebbe la prova che può andare avanti oltre l’Ucraina e non si fermerebbe.

Putin non ha alcuna intenzione di trattare la pace. Il suo disegno va al di là dell’Ucraina.

Tratterà solo se costretto a farlo e l’unica cosa che può convincerlo è la resistenza ucraina, unita alla compattezza dell’occidente nell’appoggiarla. Più l’Ucraina resiste, più Putin si convincerà, o sarà convinto, a trattare una pace giusta.

Per questo è necessario sostenere quella resistenza, anche mettendola in condizione di combattere fornendogli le armi per farlo. E’ duro ammetterlo, ma non può essere che così fino a quando Putin si convincerà che non può vincere la sua guerra, né in Ucraina e tantomeno fuori di essa.

E’ altrettanto indispensabile che, nel fare questo, l’occidente continui a muoversi con prudenza, per non dare pretesti ad un allargamento del conflitto, ma soprattutto per mantenere tutti i canali diplomatici che possano favorire la trattativa di pace.

Se, come è, l’oggetto principale del “desiderio” di Putin è l’Europa e un suo nuovo assetto geopolitico, è l’Europa che deve essere in campo in modo più forte e risolutivo nell’azione diplomatica verso la Russia.

L’alleanza transatlantica con gli Usa è una garanzia per l’Europa, ma l’Europa non può delegare a nessuno il ruolo di primo piano che riguardi la sua sicurezza, la sua difesa, il suo benessere, l’integrità dei suoi confini e del suo ambiente.

Anche perché è l’Europa che può trovare e sa usare le parole più adatte per dirlo.