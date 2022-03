QUESTE SONO LE MIE. Il Presidente Biden ha sbagliato a dire la pura verità.A lui evidentemente, per il ruolo che ricopre, non è concesso.Questa è la sua colpa.

Biden avrà forse esagerato nei toni, ma nella sostanza ha detto la pura e semplice verità. Intanto a causa del regime autoritario di Putin le persone innocenti che sono morte, ferite o hanno dovuto scappare non si contano più. La Russia non si merita un assassino come Putin alla presidenza. Ma se la maggioranza dei russi lo sostiene, per noi europei vuol dire che è meglio non avere rapporti commerciali e politici con la Russia, finché le cose non cambiano drasticamente. Insomma, sta ai russi decidere da parte stare: libertà e vera democrazia oppure schiavitù e dittatura.

Sulle offese a Putin (che poi sono state repliche a Putin stesso) per fermarlo, io ne sfodererei un campionario da far impallidire Trump e Biden messi insieme.Le offese personali ai propri interlocutori sono errori colossali, perché distolgono l’attenzione dai fatti e fanno atteggiare a vittima chi si vuol colpire.Poi so che sbaglio a farlo, ma mi viene da sogghignare quando sento Di Battista, uno dei politici più villani ed offensivi e violenti verbalmente, criticare Di Maio per aver dato dell’animale a Putin..Comunque ! La definizione che Biden ha dato di Putin, l’uomo che nella sua paranoia ha riportato la guerra, quella vera, in Europa, è assolutamente corretta.Se poi sia stato opportuno dirlo dipende. Se dietro alle sue parole c’è sostanza e capacità di far pagare a Putin un altissimo prezzo ha fatto bene, sennò DEEDS, NOT WORDS!

Speriamo si possano riaprire le trattative per la Pace e che si fermino presto i bombardamenti.La megalomania, l’egocentrismo, il narcisismo di certi personaggi fa solo danni e noi in Italia ne sappiamo qualcosa.

Le reazioni italiane alle parole di Biden su Putin “macellaio”. Letta: “Ha aperto dubbi che vanno chiariti”. Renzi: “No a escalation” Calenda, De Magistris e Binetti non approvano i termini usati dal presidente americano in Polonia.

Le parole del presidente americano Joe Biden, che in Polonia ha definito Vladimir Putin un “dittatore macellaio”, scatenano reazioni anche nella politica italiana. Il segretario del Pd Enrico Letta esprime su Twitter le sue perplessità: “Il discorso di Biden a Varsavia era forse quel che ci si aspettava lì in Polonia, ma fuori di lì ha aperto dubbi e interrogativi che è bene siano rapidamente chiariti”.

Il leader di Iv Matteo Renzi loda invece il presidente francese Macron, il quale è intervenuto per dire che “non userebbe” i termini di Biden, ritenendo che non dovrebbe esserci “un’escalation di parole o azioni” nella guerra in Ucraina . Carlo Calenda, leader di Azione, definisce il presidente Usa “pericoloso”. E aggiunge: “Mi pare che anche i più filo atlantici (come me) debbano ammettere che il modo in cui Biden parla della Russia è pericoloso e irresponsible. Passa da una gaffe all’altra senza soluzione di continuità da prima dell’inizio del conflitto in Ucraina”.

Critico anche Luigi de Magistris, fondatore e presidente del movimento politico Dema. “Ogni volta che Biden apre bocca è un passo in avanti verso la terza guerra mondiale. L’Europa batta un colpo e la smetta di essere subalterna e sottomessa agli Usa. Non si può essere sempre adolescenti”.

Per la senatrice Paola Binetti dell’Udc bisogna ristabilire la differenza fra aggrediti e aggressori: “I toni di Biden sono certamente eccessivi e inopportuni per chi davvero vuole la pace più di qualsiasi altra cosa. Ma come è vero il contenuto del cartello di una donna che oggi manifestava coraggiosamente in Ucraina e diceva: ‘Se la Russia smette di combattere finisce la guerra. Se l’Ucraina smette di combattere finisce l’Ucraina’. C’è una differenza enorme tra aggrediti e aggressori e questo anche i pacifisti ad oltranza possono capirlo e decidere da che parte stare: complici o difensori”.