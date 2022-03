Mattarella : “La guerra in Ucraina va fermata ora, subito”. E agli anziani dice: “Sono come voi”

“Non troviamo una motivazione razionale a questa guerra. La pace è sempre doverosa e possibile: proprio per questo stiamo rispondendo con la dovuta solidarietà, con l’accoglienza dei profughi. E con misure economiche e finanziarie che indeboliscono chi vuole imporre con la violenza delle armi una guerra che, se non trovasse ostacoli, non si fermerebbe. Occorre fermarla ora, subito. Servono dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Università di Trieste.

‘Le ragioni della convivenza umana – ha proseguito il capo dello Stato nel suo intervento alla inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 dell’ateneo – pretendono che si ponga fine alle guerre”. Viceversa, “produrrebbe una deriva angosciosa di conflitti che potrebbero non trovare limiti. Stiamo rispondendo, cercando con insistenza di proporre dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente, per ritirare le forze di invasione, per trovare soluzioni politiche; pronti a contribuire a perseguirle non appena si aprissero spiragli di disponibilità”.

“Invece abbiamo dovuto assistere al riesplodere di aggressivi egoismi nazionali, al pari dell’Ottocento del secolo scorso”, sottolinea Mattarella, “un retrocedere della Storia e della civiltà che mai avremmo ritenuto possibile in questo inizio di millennio, assistendo a vittime di ogni età, a devastazione di città e campagne, all’impoverimento del mondo. Non riusciamo neppure a rinvenirvi una motivazione razionale”, conclude il Presidente.

“Anche io sono come voi”. Con queste parole, come ha raccontato il presidente dell’Itis, Aldo Pahor, Mattarella si è rivolto agli anziani del centro Itis che ha visitato oggi. Una visita che, come ha precisato ancora Pahor, ha mostrato la “estrema sensibilità” del Capo dello Stato, che ha avuto un “atteggiamento di tenerezza” nei confronti degli ospiti della struttura. Nell’Auditorium dell’Itis e negli spazi adiacenti, al piano terra, erano presenti circa cinquanta anziani, praticamente tutti coloro in grado di deambulare o le cui condizioni di salute consentono di muoversi e che non sono affetti da patologie contagiose come il Covid. Il Presidente si è trattenuto con loro. “Quando un anziano l’ha chiamato – ha raccontato ancora Pahor – il Presidente ha attraversato una sala con tante sedie a rotelle per raggiungerlo”.